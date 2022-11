Attila Tassi wird nach seinem zehnten Platz im Qualifying das allerletzte Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) von der Poleposition starten.

Neben dem Honda Civic Type R TCR aus dem Team LIQUI MOLY Engstler steht Wilcard-Fahrer Viktor Davidovski in der ersten Startreihe für Rennen 2, das mit einer teilweise umgekehrten Startaufstellung gefahren wird. Davidovski aus dem Team Comtoyou Racing Audi hatte sich im Qualifying auf Platz neun qualifiziert.



In der zweiten Reihe stehen Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) und Nicky Catsburg (BRC Hyundai N Racing Team). Dahinter lauern Franco Girolami (Comtoyou Team Audi Sport) und Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport)



Das erste Rennen in Saudi-Arabien startet um 17:40 Uhr deutscher Zeit, Rennen zwei folgt um 20:15 Uhr.

