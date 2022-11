Attila Tassi vom LIQUI MOLY Team Engstler, Rennsieger im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR auf Honda, geht mit dem Wissen in das Bahrain-Rennen des WTCR, dass er etwas geschafft hat, was keinem seiner WTCR-Rivalen gelungen ist.

Bevor er sein Tempo und sein Potenzial im WTCR unter Beweis stellte, fuhr der Ungar in der TCR International Series, die 2016 und 2017 auf dem Bahrain International Circuit gastierte. Dabei sammelte er Erfahrungen auf der Strecke in einem TCR-Auto.



Nachdem er im ersten Jahr aufgrund eines Unfallschadens bei beiden Rennen nicht an den Start gegangen war, belegte Tassi in den beiden Rennen, die die Runden drei und vier der TCR International Series 2017 bildeten, die Plätze 12 und 8.

