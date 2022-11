Für Gilles Magnus hätte es eine hohe Bedeutung es in die Top 3 des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) zu schaffen. Damit würde er nicht nur sein Ziel erreichen, sondern sich auch von der Enttäuschung bei den FIA Motorsport Games erholen.

Auf dem Circuit Paul Ricard war Magnus auf dem besten Weg zur Goldmedaille, als ein sein Audi RS 3 LMS einen mechanischen Defekt am Motor erlitt und der Belgier ausfiel.



Doch vor dem WTCR-Rennwochenende in Bahrain (10. bis 12. November) stehen die Chancen für den Fahrer des Teams Comtoyou Audi Sport nicht schlecht, es unter die ersten drei in der Fahrermeisterschaft zu schaffen. Und auch der Titel des „Königs“ des WTCR ist für den 23-jährigen noch möglich.



„Ehrlich gesagt, wird es sehr schwierig, den Titel zu gewinnen“, sagte der dreimalige WTCR-Rennsieger. „Mikel Azcona und Hyundai agieren sehr clever und sie haben einen ziemlich großen Vorsprung. Es wird also sehr schwierig, sie einzuholen. Aber die Top 3 sind noch möglich, weswegen mein Ziel lautet, es auf den zweiten oder dritten Platz zu schaffen.“



Auf der Suche nach Wiedergutmachung nach den FIA Motorsport Games



Magnus stieg 2020 dank der Unterstützung des RACB-Nationalteams, eines renommierten Talentförderprogramms des belgischen Automobilclubs, in den WTCR auf. Es war auch die belgische Flagge, unter der Magnus bei den FIA Motorsport Games antrat, als ihm das Herz gebrochen wurde.



„Es war sehr enttäuschend“, sagte Magnus. „Ich habe das ganze Wochenende dominiert und in meinem Kopf war ich schon der sichere Sieger. Aber es ist eben erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ich glaube nicht, dass es ein spezifisches Problem mit dem Audi der zweiten Generation war, sondern ich denke, dass die Reifen, die wir [bei den FIA Motorsport Games] genutzt haben, die Antriebswelle stärker belastet haben, wodurch diese dann gebrochen ist, als ich in Führung lag. Zwei der vier Comtoyou-Fahrzeuge hatten im ersten Rennen das gleiche Problem, weswegen auch ich anfing, mir Sorgen zu machen. Ich habe einfach gehofft, ich würde durchkommen. Ich bin es vorsichtig angegangen und habe versucht, nicht zu agressiv zu fahren, aber es sollte einfach nicht sein, immerhin hat es uns direkt in der ersten Runde erwischt. Doch umso mehr viel ich jetzt in Bahrain gewinnen, denn ich habe das Gefühl, mir wurde ein Sieg gestohlen. Es hat wirklich wehgetan. Aber jetzt freue ich mich darauf, zurückzuschlagen und den ersten Platz in Bahrain zu holen.“



„Traumstrecke“ in Bahrain kommt Magnus gerade recht



Magnus ist noch nie selbst auf dem 5,412 Kilometer langen Bahrain International Circuit unterwegs gewesen, allerdings hat er den Ort schon einmal beuscht. „Ich habe mir das WEC-Rennen angesehen und bin dort Kart gefahren. Das war ziemlich beeindruckend. Es ziemlich cool, jetzt mit dem WTCR am selben Wochenende zu fahren. Ich bin hier schon einige regionale Protoypen-Rennen gefahren. Da es sich hierbei auch um eine Formel-1-Strecke handelt, kann es zu einer echten Traumstrecke für uns werden, denn die sind immer groß, haben lange Bremszonen und hohe Geschwindigkeiten. Das alles kommt dem Audi entgegen. Ich denke, es wird ein gutes Wochenende für uns und ich hoffe, wir werden viele Punkte einfahren.“



Magnus fährt zusammen mit dem Marokkaner Mehdi Bennani für das Team Comtooyou Audi Sport. Nathanaël Berthon und Tom Coronel treten unter dem Banner des Comtoyou DHL Team Audi Sport an, während die WTCR-Neulinge Viktor Davidovski und Franco Girolami im Nahen Osten unter der Flagge von Comtoyou Racing fahren.



Nachdem Rennen in Bahrain an diesem Wochenende findet das Saisonfinale ebenfalls im Nahen Osten statt. Vom 25. bis 27. November fallen die letzten Entscheidungen auf dem Jeddah International Circuti in Saudi-Arabien.

