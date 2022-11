Bei seinem ersten vierten Einsatz im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zeigte Viktor Davidovski eine beeindruckende Leistung, die mit seinem ersten Podium in der Rennserie belohnt wurde.

Der Nordmazedonier, der beim Rennwochenende auf dem Dschidda Corniche Circuit als Wildcard-Fahrer teilnahm, beendete das letzte WTCR-Rennen unter dem aktuellen Format auf Platz zwei, direkter hinter seinem Comtoyou-Audi-Kollegen Gilles Magnus.



Im Anschluss daran sagte Davidovski: "Es ist ein fantastisches Gefühll. Ich habe mich am Start vielleicht selbst zu stark unter Druck gesetzt und dadurch einen Fehler gemacht, aber insgesamt habe ich mein Bestes gegeben. Ich hatte danach etwas Glück [mit vor ihm stattfindenden Unfällen] und konnte einige Positionen wieder gutmachen und am Ende auf dem Podium stehen. Ich kann es einfach nicht glauben. Es gegen diese professionellen Fahrer, die besten der Welt, geschafft zu haben, gibt mir ein fantastisches Gefühl."



"Im ersten Rennen war mein Hauptkonkurrent [Nicky] Catsburg und in Rennen 2 [Mikel] Azcona, der Weltmeister. Als ich Azcona hinter mir im Rückspiegel gesehen habe, wurde der Druck noch größer. Aber das Team ist happy mit dem Ergebnis und ich bin ihnen für alles, was sie getan haben, sehr dankbar. Ich werde weiter an mir arbeiten und meine Schwächen ausmerzen. Vielen Dank an Comyotou, an Audi, an meine Teamkollegen, an Franco und an meine Familie für ihre Hilfe."

