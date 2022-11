Nachdem die WTCR-Trophy bereits zu Gunsten von Rob Huff entschieden wurde, liegt in diesem Monat im Nahen Osten der Fokus auf dem Kampf um den Sieg im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR für Fahrer und Teams.

An den Wochenenden in Bahrain und Saudi-Arabien sind maximal 130 Punkte in der Fahrerwertung zu vergeben, was bedeutet, dass das Rennen um die Nachfolge von Yann Ehrlacher als König des WTCR offen ist.



Mikel Azcona ist der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader und hat 35 Punkte Vorsprung auf Néstor Girolami. Doch sechs weitere Fahrer sind noch im Rennen um die Krone, darunter der achtplatzierte ehemalige König des WTCR Norbert Michelisz. Klicken SieHIER, um die vorläufige Gesamtwertung bei noch vier ausstehenden Rennen zu sehen.



In der Teamwertung führt BRC Hyundai N Squadra Corse mit 57 Punkten Vorsprung vor ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und 113 Punkten vor Comtoyou Team Audi Sport.



Das Bahrain-Rennen des WTCR findet vom 10. bis 12. November statt, dasSaudi-Arabien-Rennen des WTCR folgt vom 25. bis 27. November.

