Im November wird im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) niemand den Fuß vom Gas nehmen, denn die beiden titelentscheidenen Rennwochenenden im Nahen Osten rücken immer näher.

Der Countdown für die Austragung der actiongeladenen Rennserie von Discovery Sports Events läuft in Bahrain und Saudi-Arabien auf Hochtouren.



Den Anfag macht das Rennwochenende in Bahrain, welches vom 10. bis 12. November auf dem Bahrain International Circuit ausgetragen wird, zwei Wochen später, vom 25. bis 27. November, steigt dann das große Saisonfinale auf dem Jeddah Cornice Circuit in Saudi-Arabien.



Besuchen sie regelmäßig FIAWTCR.com und folgen sie den Social-Media-Kanälen des WTCR, um keine News zu verpassen.

