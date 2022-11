Zwei führende Hyundai-Motorsport-Akteure singen auf Mikel Azcona und das BRC-Team nach dem Gewinn der Fahrer- und Teammeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im Anschluss an das Qualifying in Saudi-Arabien wahre Loblieder.

Sean Kim, Präsident von Hyundai Motorsport, und Julien Moncet, stellvertretender Teamchef bei Hyundai Motorsport, besuchen das WTCR-Finale auf dem Dschidda Corniche Circuit, um die Leistungen von Mikel Azcona und des italienischen BRC-Teams zu würdigen, die in einem Hyundai Elantra N TCR sowohl die Team- als auch die Fahrermeisterschaft eingefahren haben.



"Gratulation an Mikel und an das Team BRC Hyundai N Squadra Corse für den Gewinn beider Meisterschaften des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR)", sagte Kim. "Damit haben sie eine fantastische Saison veredelt und es ist die perfekte Belohnung für alle, die so hart an diesem Projekt gearbeitet haben. Der WTCR ist eine unglaublich umkämpfte Rennserie, an dem sehr starke Fahrer und Teams teilnehmen. Diese beiden Meisterschaften zeigen, wie talentiert unsere Fahrer und unser Kundenteam, aber auch alle Leute innerhalb unserere Kundensportabteilung, die an diesem Projekt arbeiten, sind."



Moncet fügte hinzu: "Wir sind unheimlich stolz, dass unsere Kundensportabteilung weitere Meisterschaften im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) eingefahren hat, vor allem wenn es sich gleich um zwei auf einen Schlag handelt. Mikel war dieses Jahr einfach erstaunlich und er hat sich den Platz ganz oben auf dem Podium nach dieser hart umgekämpften Saison redlich verdient. Beide Meisterschaften zeigen, wie hart das Team und auch die Kundensportabteilung in dieser Saison gearbeitet haben und wie stark der Hyundai Elantra N TCR ist."

