Mit einem 60 Punkte Vorsprung in der Fahrermeisterschaft des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) vor Néstor Girolami hat Mikel Azcona den Titel schon vor Augen. Der Spanier muss nur noch fünf Punkte erzielen, um Champion zu werden.

Dabei kann der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse schon vor den Rennen am Sonntag zum neuen "König" des WTCR gekrönt werden - vorausgesetzt sein Vorsprung auf Girolami nach dem Qualifying (16:30 Uhr deutscher Zeit) beträgt 56 Punkte.



Falls Azcona in den drei Qualifyingsegmenten eine Zeit fährt, die zu den drei schnellsten der Session gehört, würde er die nötigen Punkte bekommen und Champion werden.



Wenn er sich im Qualifying mindestens auf Rang drei qualifiziert, bekäme er sechs Punkte. Auch dann wäre es Girolami vor den beiden Rennen am Sontnag rechnerisch nicht mehr möglich, Champion zu werden. In diesem Fall wäre Azcona der erste spanische "König" des WTCR.



Um die Teammeisterschaft vorzeitig klarzumachen, benötigt BRC Hyundai N Squadra Corse einen 98-Punkte-Vosprung auf das Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nach dem Qualifying. Der Abstand liegt momentan bei 104 Punkten.



Das Qualifying wird live auf dem Eurosport Player, auf Eurosport 1 und bei anderen Sendern weltweit übertragen.



HIER klicken für die vollständigen Meisterschaftsstände.

Ad

WTCR DAS ZWEITE FREIE TRAINING IN SAUDI-ARABIEN: BERTHON SCHLÄGT MAGNUS VOR 3 STUNDEN

WTCR DAS ERSTE FREIE TRAINING IN SAUDI-ARABIEN: MAGNUS VOR AZCONA VOR 5 STUNDEN