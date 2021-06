Die Jungstars Yann Ehrlacher und Attila Tassi gewannen die beiden actiongeladenen Rennen auf dem Circuito do Estoril.

Ehrlacher, der WTCR-Champion von 2020, gewann das erste Rennen vor seinen Teamkollegen bei Lynk & Co. Yvan Muller und Santiago Urrutia. Das zweite Rennen führte Tiago Monteiro zunächst an, nachdem Pole-Sitter Esteban Guerrieri schlecht von der Linie weggekommen war. Doch später löste sich beim Lokalhelden die rechte Seite der Motorhaube, wodurch er einen außerplanmäßigen Boxenstopp einlegen musste.Dadurch fuhr sein Teamkollege Tassi im Alter von 22 Jahren und 13 Tagen seinen ersten WTCR-Sieg ein. Damit ist der von Goodyear ausgerüstete Ungar der jüngste Sieger in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR).Jean-Karl Vernay kam als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader nach Portugal, schied allerdings im ersten Rennen aus und verlor diesen Titel an Tiago Monteiro. Allerdings gelang es dem Mann aus dem BRC-Hyundai-N-LUKOIL-Squadra-Corse-Team, sich diesen Titel zurückzuholen, und zwar dank eines zweiten Platzes im zweiten Rennen.Monteiro hatte das erste Rennen als Vierter beendet, einen Platz vor Guerrieri. Mikel Azcona verbesserte sich in seinem CUPRA Leon Competición vom 13. auf den sechsten Platz. Allerdings wurde nach dem Rennen eine Strafe gegen ihn ausgesprochen, wodurch er zurück auf Platz zehn fiel. Tassi wurde ebenfalls bestraft und belegte hinter Thed Björk den siebten Platz. Gilles Magnus, der im von Comtoyou Racing eingesetzten Audi RS 3 LMS der zweiten Generation einen Doppelsieg im FIA-Juniorentitel und in der WTCR-Trophy-einfuhr, wurde Achter. Gefolgt von Rob Huff, der seine ersten Punkte seit seinem WTCR-Comeback einfuhr.Nachdem ein Reifenschaden Gabriele Tarquini im ersten Rennen um das Podium gebracht hatte, kämpfte sich der Italiener in Rennen 2 nach einem verpatzten Start auf den vierten Platz vor. Hinter ihm positionierten sich Urrutia, Ehrlacher, Björk und Guerrieri. Die ehemaligen FIA-Tourenwagen-Weltmeister Muller und Huff komplettierten die Top 10. Magnus holte einen weiteren Doppelsieg im FIA-Juniorentitel sowie in der WTCR-Trophy. Jessica Bäckman wurde in beiden Kategorien Zweite für das Target-Competition-Team. Ihr älterer Bruder Andreas holte seinen ersten WTCR-Punkt mit P15 im ersten Rennen.Tassi hatte derweil doppelten Grund zur Freude, neben dem Rennsieg gewann er auch die Tag Heuer-Trophäe für die schnellste Rennrunde.DIE STIMMEN DER RENNSIEGERRENNEN 1: Yann Ehlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)"Es war ein gutes Ergebnis für das Team. Danke an alle, denn wir hatten eine ziemlich harte Zeit, würde ich sagen. Wir haben mit der Leistung gekämpft, aber mit der umgekehrten Startaufstellung haben wir es geschafft, diese Punkte und dieses Ergebnis zu holen. Ich hätte es vorgezogen, das Hauptrennen zu gewinnen, aber das nehme ich in Kauf. Was das Rennen angeht, so war meine einzige Chance zum Überholen der Start. Wir erwischten einen guten Start und ich konnte ihn innen überholen. Das Safety-Car hat mir das Leben nicht leicht gemacht, aber der Re-Start verlief gut. Ich musste mich dann ein paar Runden lang verteidigen. Es war nicht einfach, ihn mit seinem Topspeed hinter mir zu halten. Als er dann den Reifenschaden bekam, war das Rennen zu Ende. Man musste aufpassen, denn überall lagen Trümmer herum. Es war das erste Mal, dass ich hier mit Tourenwagen gefahren bin, also können wir mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, in der Zukunft noch einige Dinge besser machen. Aber es sind gute Punkte und ich bin wirklich glücklich über dieses Team-Podium."RENNEN 2: Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)"Es war nicht leicht, dieses Ergebnis einzufahren. Erst einmal bin ich sehr enttäuscht, dass wir nicht gemeinsam mit Tiago auf dem Podium stehen können, denn wir sprechen schon so lange darüber. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir gefahren sind, nachdem er das Problem gehabt hatte, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Da ich ein Funkproblem hatte, hatte ich keine Informationen über die Pace, und dann sah ich, dass die Hyundai sehr schnell aufholten. Also konzentrierte ich mich darauf, einen guten Kurvenausgang vor der Haupt- und der Gegengeraden zu haben, um ihnen keine Angriffschance zu bieten. Jede Runde habe ich mich zu 110 Prozent konzentriert, und am Ende hat es sich ausgezahlt, deshalb bin ich sehr glücklich. Danke an ALL-INKL und an Honda für die tolle Arbeit. Es ist einfach ein unglaubliches Wochenende."WAS KOMMT ALS NÄCHSTESWTCR-Rennen von Spanien, Motor-Land Aragón, 25. bis 27. Juni