Die FIA möchte an diesem Wochenende einen besonderen Fokus auf die Leistungen der freiwilligen Helfer und Offiziellen legen. Auch der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), der an diesem Wochenende zusammen mit der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft in Bahrain gastiert, nimmt daran teil. Während der WTCR sein vorletztes Rennwochenende in Bahrain betreitet, feiert die WEC mit den 8 Stunden von Bahrain ihr großes Saisonfinale.

Das FIA Volunteers Weekend soll die globale Motorsportgemeinschaft auf die Leistungen der freiwilligen Helfer aufmerksam machen und ihnen dafür danken. Sie nehmen eine essenzielle Rolle ein, ohne die Motorsportveranstaltungen nicht durchgeführt werden könnten.



An diesem Wochenende möchte die Motorsportfamilie deshalb danke sagen, denn Freiwillige werden in den verschiedensten Motorsportdisziplinen benötigt, von offiziellen Weltmeisterschafter der FIA bis hin zur nationalen Wettbewerben, die von den nationalen Motorsportverbänden (ASN) ausgerichtet werden.



"Freiwillige Helfer und offizielle sind das schlagende Herz des Motorsports. Ohne ihren ausdauernden Einsatz, wäre es schlichtweg nicht möglich, Rennen in einer sicheren und kontrollierten Umgebung zu fahren", sagte der FIA Präsident Mohammed Ben Sulayem.



"Für die gesamte Motorsportfamilie ist es wichtig, diese unverzichtbaren Leistungen anzuerkennen, die diese Frauen und Männer für unseren Sport erbringen. Das wollen wir an diesem Wochenende feiern. Aber wir wollen auch auf die Vorteile hinweisen, die es mit sich bringt, ein Freiwilliger im Motorsport zu sein, um weitere Menschen vom Motorsport zu überzeugen", so Sulayem.



Am Freitag wurde ein Familienfoto mit fast 500 Marshalls, medizinischen Helfern, Rettungskräften und Feuerwehrleuten aufgenommen, die alle an diesem Wochenende freiwillig im Einsatz sind und sicherstellen, dass beide Rennserien der FIA und die Rahmenserien sicher durchgeführt werden können.



"Das ist ein besonderer Tag für uns. Heute ehren wir die Freiwilligen", sagte Abdulaziz Al Thawadi, Vorsitzender des bahrainischen Motorsportverbandes und Vorsitzender der FIA-Kommission für frewillige Helfer und Offizielle.



"Wir möchten uns bei allen bedanken, egal ob sie aus Bahrain oder von einem anderen Ort auf der Welt kommen. Sie sprechen alle die selbe Sprache, haben die gleiche Leidenschaft für den Motorsport und sie ermöglichen uns so vieles. Macht weiter so, seid nie zufrieden, vertraut einander und wachst zusammen!"

