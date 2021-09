Der Zeitplan für das WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, an dem die Läufe neun und zehn des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 ausgetragen werden, wurde bekannt gegeben.

Neben dem WTCR wird an diesem Wochenende auch die FIM Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) auf dem Autodrom Most zu Gast sein. Die Zuschauer werden also ein Motorsport-Festival erleben, dass auf zwei sowie auf vier Rädern ausgetragen werden wird. Aus diesem Grund sieht der Zeitplan der WTCR anders aus als sonst. Die beiden Freien Trainings und das Qualifying werden am Freitag (8. Oktober) und die beiden Rennen am Sonntag (10. Oktober) stattfinden. Die EWC wird am Donnerstag (7. Oktober) und Samstag (9. Oktober) auf die Strecke gehen.







Die Zeiten der WTCR-Sessions



Freitag, 8. Oktober



1. Freies Training: 12:00 Uhr - 12:45 Uhr



2. Freies Training: 14:30 Uhr -15:00 Uhr



Qualifying: Ab 16:45 Uhr



Sonntag, 10. Oktober



Rennen 1: Start um 11:15 Uhr (13 Runden, 54,756 Kilometer)



Rennen 2: Start um 14:15 Uhr (15 Runden, 63,180 Kilometer)



Alle Zeiten sind in der europäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Änderungen vorbehalten.

