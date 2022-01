Das Eröffnungswochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) hat bisher sieben verschiedene Sieger hervorgebracht.

2018:



Rennwochenende:Das Afrika-Rennwochenende des WTCR in Marokko



Ausgetragenvom 6. bis 8. April



Rennstrecke: Moulay El Hassan, Marrakesch



Rennsieger Rennen 1:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)



Rennsieger Rennen 2:Jean-Karl Vernay (Audi RS 3 LMS)



Rennsieger Rennen 3:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)



2019:



Rennwochenende:Das Afrika-Rennwochenende des WTCR in Marokko



Ausgetragenvom 5. bis 7. April



Rennstrecke: Moulay El Hassan, Marrakesch



Rennsieger Rennen 1:Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR)



Rennsieger Rennen 2: Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)



Rennsieger Rennen 3:Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR)



2020:



Rennwochenende:WTCR-Rennwochenende in Belgien



Ausgetragenvom 11. bis 13. September



Rennstrecke:Zolder



Rennsieger Rennen 1:Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR)



Rennsieger Rennen 2:Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR)



2021:



Rennwochenende:WTCR-Rennwochenende in Deutschland



Ausgetragenvom 3. bis 5. Juni



Rennstrecke:Nordschleife des Nürburgringes



Rennsieger Rennen 1:Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR)



Rennsieger Rennen 2:Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR)



Die neue Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) beginnt vom 09. bis 10. April mit dem Rennwochenende in der Tschechischen Republik auf dem Autodrom Most.

Ad

WTCR DAS UMGEBAUTE AUTODROM MOST VERSPRICHT NOCH BESSERES RACING VOR EINER STUNDE

WTCR DAS TEAM LIQUI MOLY ENGSLTER WILL IN DER KOMMENDEN SAISON UM DEN TITEL KÄMPFEN 27/01/2022 AM 11:10