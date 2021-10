Andreas und Jessica Bäckman bilden das erste Geschwisterpaar in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Die beiden Schweden haben entschieden, nicht an der zweiten Hälfte der WTCR-Saison 2021 teilzunehmen.

Das talentierte Duo hat sich mit ihrem Team Target Competition darauf geeinigt, den Rest der Saison 2021 ausfallen zu lassen. Dies sei für ihre weitere Entwicklung im internationalen Tourenwagensport der beste Weg.



Dennoch möchte das Team Target Competition an seinem Heimrennen in Italien teilnehmen, allerdings mit anderen Fahrern. Die genauen Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.



Andreas Bäckman kommentierte die Entscheidung wie folgt: „Der Aufstieg in den WTCR war eine schöne Erfahrung, aber die Ergebnisse haben nicht unseren Erwartungen entsprochen. Wir haben lange mit dem Team daran gearbeitet, das Auto richtig abzustimmen, aber wir haben leider nicht den passenden Schlüssel gefunden, um weiter voranzukommen. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir uns nur noch im Kreis drehen, ohne uns zu verbessern.“



Jessica Bäckman fügte hinzu: „Wir haben die Erfahrung im WTCR Rennen zu fahren wirklich genossen. Die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, werden in unserer Zukunft von unschätzbarem Wert sein. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass wir mehr erreichen werden, wenn wir den Rest der Saison aussetzen und so stärker in Zukunft zurückkommen können.“



Andreas und Jessica Bäckman fuhren gleich im ersten Saisonrennen in die Punkteränge und unterstrichen somit ihr Potenzial. Dabei hatten sie vor der Saison keine Gelegenheit gehabt, ihren neuen Hyundai Elantra N TCR kennenzulernen. Außerdem kamen sie öfters unter die Top 3 der WTCR-Trophy-Fahrer, der Auszeichnung für unabhängige Rennfahrer im WTCR. Jessica Bäckman sammelte außerdem regelmäßig Punkte für die Juniorenwertung des WTCR.

