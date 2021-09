Bisher sind in dieser jungen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) acht Rennen ausgetragen worden – mit acht verschiedenen Siegern.

WTCR-Wochenende in Deutschland



Rennen 1: Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Rennen 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR







WTCR-Wochenende in Portugal



Rennen 1: Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Rennen 2: Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR







WTCR-Wochenende in Spanien



Rennen 1: Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Rennen 2: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS







WTCR-Wochenende in Ungarn



Rennen 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2: Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

