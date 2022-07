Seit der Einführung des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) haben acht verschiedene Fahrer in Portugal gewonnen. Wer, wann genau erfolgreich war, erfahren Sie weiter unten.

Sieger des Rennwochenendes in Portugal 2021 (Circuito do Estoril):



Rennen 1:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Rennen 2:Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Sieger des Rennwochenendes in Portugal 2019 (Circuito Internacional de Vila Real):



Rennen 1:Norbert Michelisz (HUN), Hyundai i30 N TCR



Rennen 2:Mikel Azcona (ESP) CUPRA TCR



Rennen 3:Tiago Monteiro (PRT) Honda Civic Type R TCR



Sieger des Rennwochenendes in Portugal 2018 (Circuito Internacional de Vila Real):



Rennen 1:Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR



Rennen 2:Mato Homola (SVK) Peugeot 308 TCR



Rennen 3:Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

