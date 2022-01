Im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wird das Qualifying traditionell in drei Segmente aufgeteilt. Die einzige Ausnahme bildet das Rennwochenende in Deutschland, dort wird aufgrund der Länge der Nordschleife nur ein Qualifying gefahren.

In der WTCR-Saison 2021 qualifizierten sich die Franzosen Yann Ehrlacher, Jean-Karl Vernay und Yvan Muller durchschnittlich am besten. Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass keine andere Nation mehr Qualifyingsegmente gewann.



So war Yann Ehrlacher in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Lynk & Co 03 TCR dreimal der Schnellste in Q1. Am erfolgreichsten im zweiten Qualifyingsegment war Yann Ehrlacher. Der Mann aus dem Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing beendete das Q2 zweimal auf Platz ein. Doch die meisten Polepositions gingen in diesem Jahr an Yvan Müller. Er entschied zweimal in dieser Saison das Q3-Shootout für sich.



Eine Übersicht der Qualifyingergebnisse der WTCR-Saison 2021



Erstes Qualifyingsegment (Q1):



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co): Dreimal Schnellster in Q1



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): Zweimal Schnellster in Q1



Mikel Azcona (Zengő Motorsport): Einmal Schnellster in Q1



Yvan Muller Muller (Cyan Racing Lynk & Co): Einmal Schnellster Q2



Zweites Qualifyingsegment (Q2):



Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team): Zweimal Schnellster in Q2



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co): Einmal Schnellster in Q2



Rob Huff (Zengő Motorsport): Einmal Schnellster in Q2



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse); Einmal Schnellster in Q2



Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport): Einmal Schnellster in Q2



Fréderic Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport): Einmal Schnellster in Q2



Drittes Qualifyingsegment (Q3):



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co): Zweimal Schnellster in Q3 (abgebildet)



Mikel Azcona (Zengő Motorsport): Einmal Schnellster in Q3



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co): Einmal Schnellster in Q3



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): Einmal Schnellster in Q3



Rob Huff (Zengő Motorsport): Einmal Schnellster in Q3



Fréderic Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport): Einmal Schnellster in Q3

Ad

WTCR AUDI GEWINNT DANK DES ABSCHNEIDENS IM WTCR DIE AUSZEICHNUNG FÜR DAS TCR-AUTO DES JAHRES GESTERN AM 09:55

WTCR DER WTCR TEILT SICH DIE BÜHNE MIT DEM ETCR 06/01/2022 AM 08:17