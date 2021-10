Dank einer geteilten Strategie sicherten sich die Honda-Piloten Guerrieri und Néstor Girolami jeweils eine gute Ausgangslage, um in beiden Rennen in der Tschechischen Republik Punkte einzufahren.

Esteban Guerrieri aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda kämptfe im Qualifying um die Poleposition für das zweite Rennen. Sein Teamkollege Néstor Girolami zielte im Q2 auf Platz neun oder zehn, um in der ersten Startreihe für Rennen 1 zu stehen.



Jedoch sprang für Esteban Guerrieri im Q3-Shootout lediglich der vierte Platz raus. Girolami hingegen wurde Neunter in Q2, wodurch er im ersten Rennen neben dem Lokalmatador und Polesitter Petr Fulín starten wird.



„Wenn man bedenkt, wie schwer das Auto an diesem Wochenende ist, war es ein sehr erfolgreicher Tag für uns“, sagte Girolami. „Mit 60 Kilogramm mehr an Bord kann man nicht erwarten, auf der Pole zu landen. Wir haben das Nötige getan, um in die Top 10 zu kommen. Es war eine großartige Idee, mit Esteban verschiedene Strategien zu fahren. Eine bringt uns die Punkte aus Q3, die andere spült uns dank Reverse-Grid nach vorne. Es ist nie einfach, wenn es so eng zugeht, aber wir haben es geschafft. Bei meinem zweiten Versuch merkte ich, dass es vielleicht für Q3, aber niemals für die Pole reichen würde. Deswegen war es besser, dortzubleiben, wo wir waren. Von Startreihe eins können wir nun versuchen, das Maximum an Punkten herauszuholen. Da wir auch in Q1 einige Punkte gesammelt haben, bin ich mit meiner Leistung und der des Teams sehr zufrieden.“



Guerrieri, der fünf Bonuspunkte für seine Bestzeit in Q1 und zwei für seine Leistung in Q3 erhielt, sagte:„Es war wirklich ein guter Tag. Das Auto wurde immer besser. Wir kannten unseren Stärken und Schwächen auf dieser Strecke und haben dann unser Paket immer weiter verbessert. Meine fahrerische Leistung wurde besser, ebenso wie das Auto und die Bremsen, die im ersten Freien Training noch für Probleme gesorgt haben. Ich habe auch das Limit ausgelotet. Im zweiten Freien Training habe ich meinen Versuch mit den neuen Reifen nicht beendet, weil ich von der Strecke abgekommen bin. Es ging darum, das Maximum zu finden und ich denke, das ist uns gelungen. Vor allem weil es so eng war. Ich habe die Strecke heute genossen und ich hatte sehr viel Spaß. Ich freue mich darüber, dass ich sieben Punkte geholt und das Potenzial voll ausgeschöpft habe. Ich bin meinem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dankbar dafür, dass sie mir ein sehr gutes Auto zur Verfügung gestellt haben.“

WTCR MIKEL AZCONA GEWINNT SEINEN ZWEITEN TITEL IN DER TCR EUROPA VOR EINER STUNDE

WTCR SEHR ENGES QUALIFYING FRUSTRIERT ROB HUFF VOR 2 STUNDEN