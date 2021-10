Petr Fulín bestreitet an diesem Wochenende sein Heimspiel auf dem Autodrom Most. In der Tschechischen Republik werden die Läufe neun und zehn der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) ausgetragen. Bisher gibt es drei Fahrer, denen das Kunststück gelungen ist, in ihrer Heimat ein WTCR-Rennen zu gewinnen.

Mikel Azcona:Der Spanier gewann 2020 das zweite Rennen des WTCR-Wochenendes in Spanien im Motorland Aragon – und das sogar in einem CUPRA.



Benjamin Leuchter:Der Deutsche feierte 2019 einen emotionalen ersten WTCR-Sieg auf der legendären Nordschleife des Nürburgringes. Das Besondere daran war, dass Leuchter seinen Durchbruch Volkswagen zu verdanken hatte und er das Rennen in einem VW gewann.



Tiago Monteiro:Der Portugiese feierte 2019 ein beeindruckendes Comeback nach einer schweren Verletzung im WTCR. Im selben Jahr eroberte Monteiro mit seinem Sieg in Vila Real die Herzen und Hoffnungen einer gesamten Nation.

