Seit Beginn des WTCR - FIA World Touring Car Cup im Jahr 2018 haben fünf Fahrer in ihrem Heimatland gewonnen.

Benjamin Leuchter war 2019 der Erste, als er Rennen 3 beim WTCR Rennen von Deutschland gewonnen hat. Und Mikel Azcona ist der einzige Fahrer, der im WTCR zweimal auf heimischem Boden gewinnen konnte: im MotorLand Aragón 2020 und 2022.



Hier ist eine Erinnerung an alle Heimsieger in chronologischer Reihenfolge.



Benjamin Leuchter:Gewann 2019 Rennen 3 auf der Nürburgring-Nordschleife in einem Volkswagen Golf GTI TCR von Sébastien Loeb Racing.



Tiago Monteiro:Genoss den Status eines Nationalhelden, nachdem er den ultimativen Comeback-Sieg nach einer schweren Verletzung errungen hatte, als er seinen KCMG Honda Civic Type R TCR auf den Straßen von Vila Real 2019 auf den ersten Platz brachte.



Mikel Azcona:Wie Leuchter gewann auch Mikel Azcona im WTCR nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch in einem Auto, das in seinem eigenen Land gebaut wurde - ein Kunststück, das ihm am Steuer eines von Goodyear ausgestatteten CUPRA Leon Competitión im MotorLand Aragón 2020 gelang.



Azcona hat in dieser Saison auch schon einen Heimsieg errungen, als er Ende Juni auf der Rennstrecke von Alcañiz in einem Hyundai Elantra N TCR für BRC Hyundai N Squadra Corse (im Bild) gewann.



Jean-Karl Vernay:Hyundai-Power verhalf dem französischen Fahrer des Engstler Hyundai N LIQUI MOLY Racing Teams, Jean-Karl Vernay, zum ersten Platz in Rennen 2 des WTCR Rennens von Frankreich 2021, das im vergangenen Oktober auf dem Circuit Pau-Arnos ausgetragen wurde.



Nathanaël Berthon:Was Azcona, Leuchter, Monteiro und Vernay können, kann auch Nathanaël Berthon: Er gewann den ersten Lauf des WTCR Rennens von Elsass, der zweiten WTCR-Veranstaltung, die in dieser Saison in Frankreich ausgetragen wurde. Berthon war Anfang des Monats als Zweiter in das Rennen auf dem Circuit l'Anneau du Rhin gestartet, konnte sich aber durchsetzen und für das Comtoyou DHL Team Audi Sport gewinnen.

