Die Sieger und Verlierer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 haben sich bereits in die Geschichtsbücher eingetragen. Doch der angesehene britische Journalist Damien Smith, der für Autosport.com und das Autosport Magazine über die vergangene Saison berichtet hat, hat seine eigene Auswahl darüber erstellt, wer und was ihn am meisten beeindruckt hat.

Fahrer des Jahres: Frédéric Vervisch



Der 35-jährige Belgier kehrte nach einem Jahr Auszeit in den WTCR zurück und absolvierte den ersten Teil der Saison in einem neuen, aber auch unterlegenen Auto. Umso beeindruckender ist es, dass Vervisch am Ende noch Zweiter in der Gesamtwertung geworden ist. Dabei war er einer von gerade einmal vier Fahrern, die diese Saison zwei Rennen gewonnen haben. Doch die Saison begann für den Fahrer des Teams Comtoyou Audi eigentlich erst am dritten Wochenende in Aragon, als er sich die Poleposition sicherte und das zweite Rennen gewann. Seinen zweiten Sieg erzielte er im Reverse-Grid-Rennen in Frankreich. Dadurch war er in dieser Saison der mit Abstand beste Audi-Fahrer.



Team des Jahres: Cyan Racing Lynk & Co



Kein anderes Team fokussiert sich so sehr auf den Erfolg hin wie die schwedische Mannschaft. Dabei stellen sich die Fahrer, der zweifache Champion Yann Ehrlacher und dessen Onkel Yvan Muller, stets in den Dienst des Teams. Dabei zeigte vor allem Yann Ehrlacher eine beeindruckende Konstanz. Er erreichte in allen 16 Rennen die Punkteränge, was der Grundstein für seinen späteren Titelgewinn war. Zusätzlich erhöhte die schwedische Mannschaft durch ein perfektes Zusammenspiel mit seinem Schwesterteam Cyan Performance und deren Fahrern Santiago Urrutia und Thed Björk die Messlatte im WTCR.



Auto des Jahres: Audi RS 3 LMS



Der Lynk & Co ist ein Auto, dass sich schon lange bewährt hat – etwas, dass man vom Audi RS 3 LMS der zweiten Generation am Anfang der Saison nicht behaupten konnte. Nachdem Audi in diesem Jahr mit einem weitgehend neuen Auto in das Jahr gestartet war, benötigte die belgische Comtoyou- Mannschaft einzige Zeit, um aus dem Gesamtpaket die maximale Performance herauszuholen. Doch ab der Saisonmitte zeigten Vervisch und sein junger Teamkollege Gilles Magnus besonders im Qualifying eine starke Leistung, die der Grundstein für eine Serie von Punkteresultaten waren. Dadurch arbeitete man sich bis zum Saisonende auf den zweiten Rang hinter Cyan Racing in der Teammeisterschaft vor. Für Gilles Magnus war sein erster WTCR-Sieg auf dem Hungaroring das persönliche Highlight. Im Endeffekt lässt sich festhalten, dass Audi mit einem guten Saisonstart 2022 eine große Chance auf die Titel in der Fahrer- und der Teammeisterschaft hat.







Das Rennen des Jahres: Das zweite Rennen beim von VTB präsentierten Wochenende in Russland



In dieser Saison rutschten aufgrund der Covid-19-Pandemie einige neuen Strecken in den Rennkalender. Dabei sorgten einige von ihnen für positive Überraschungen. Besonders der unauffällige, aber charmante Circuit Pau-Arnos ist vielen positiv im Gedächtnis geblieben. Doch die größten Knalleffekte in dieser Saison boten die letzten Runden auf dem nassen und rutschigen Sotschi-Autodrom, obwohl Yann Ehrlachers Titelgewinn bereits feststand. Die Dramatik und die Zwischenfälle nahmen kein Ende, als Yvan Muller unerklärlicherweise den Führenden Mikel Azcona vor einem Safety-Car-Neustart ausschaltete und damit Rob Huff die Tür zu einem Überraschungssieg am Ende einer für ihn weitgehend enttäuschenden Comeback-WTCR-Saison mit dem CUPRA von Zengő Motorsport öffnete. Es war eine frenetische und unvorhersehbare Art und Weise, ein hart umkämpftes WTCR-Jahr abzuschließen.



Der Moment des Jahres: Die Ehrengarde für Gabriele Tarquini



Die italienische Tourenwagen-Legende hat sich am Ende der Saison dazu entschlossen, seine Rennstiefel an den Nagel zu hängen, und seine Freunde und Konkurrenten im WTCR haben sich zu Recht dazu entschieden, diesen Moment in einer gebührenden Weise zu feiern. Vor dem ersten Training zum Saisonabschluss in Sotschi stellten sie sich in der Boxengasse auf, um dem emotionalen Tarquini einen herzlichen Applaus zu spenden, als er in seinem Hyundai Elantra N TCR vorbeifuhr. Mit seinen bemerkenswerten 59 Jahren hatten viele von uns gehofft, dass er noch mindestens ein Jahr weitermachen würde, zumal er 2021 immer noch siegfähig war, wie er im ersten Rennen in Aragon bewiesen hatte. Aber dieser stilvolle Mann wusste, dass es Zeit war. Er wird in der nächsten Saison sehr vermisst werden.

