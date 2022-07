Bereits Anfang des Monates in Portugal haben Thed Björk, Yann Ehrlacher und Yvan Muller den Meilenstein von 100 Renneinsätzen im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) erreicht. Beim kommenden Rennwochenende in Italien werden auch Tom Coronel, Esteban Guerrieri und Norbert Michelisz diesem elitären Club beitreten.

Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) und Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) stehen momentan beide bei 99 Rennen. Dass es noch nicht für das Jubiläum gereicht hat, liegt daran, dass beide einen Rennlauf aussetzen mussten, Coronel in der Slowakei 2018 und Guerrieri in Russland 2021. Norbert Michelisz hingegen steht momentan bei 98 Renneinsätzen. Er verpasste zwei Rennen, als man sich in Deutschland 2020 dazu entschied, die Hyundai-Autos vom Rennwochenende zurückzuziehen.



Alle drei werden voraussichtlich beim Rennwochenende in Italien, welches vom 22. bis 24. Juli auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi stattfindet, ihr 100. Rennen bestreiten. Klicken Sie HIER für die genauen Ticketdetails.

Ad

WTCR MIKEL AZCONA WILL AUCH NACH ITALIEN DIE MEISTERSCHAFT ANFÜHREN VOR EINER STUNDE

WTCR DÁNIEL NAGY: FINGER UND FAHRZEUG REPERATURBEDÜRFTOG GESTERN UM 10:57