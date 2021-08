Auf dem Hungaroring werden vom 20. bis 22. August zwei der aufregendsten Tourenwagenserien der Welt parallel ausgetragen. Die Fahrzeuge beider Serien sind dabei mit Goodyear-Reifen unterwegs.

Auf der Strecke nahe Budapest werden die vierten Rennwochenenden des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) und der PURE-ETCR-Rennserie 2021 absolviert.



Beide werden von Eurosport Events veranstaltet und sind bereits im vergangenen Monat im Motorland Aragon parallel unterwegs gewesen. Allerdings nutze die vollelektrische PURE-ETCR-Rennserie damals das kürzere Streckenlayout der spanischen Strecke. In Ungarn werden beide über die volle Distanz von 4,381 Kilometern gehen.



Sebastian Trinks, Goodyears Veranstaltungsleiter für die PURE-ETCR-Rennserie und für den WTCR, sagte: „Der Hungaroring ist die längste Strecke in der kurzen Geschichte der PURE-ETCR-Rennserie. Die Fahrer werden eine Menge lernen müssen. Viele von ihnen sind noch nie auf dieser Strecke gefahren und die Kombination aus langsamen, mittelschnellen und schnellen Kurven wird sie vor eine Herausforderung stellen. Der Asphalt der Strecke ist über die gesamte Runde ziemlich gleichmäßig und glatt, wodurch die Reifen im Vergleich zu anderen Strecken weniger belastet werden. Außerdem müssen die Fahrer darauf achten, die Track-Limits einzuhalten, denn im Gegensatz zum Stadtkurs in Kopenhagen, auf dem wir Anfang des Monats gefahren sind, gibt es hier viele großzügige Auslaufzonen.“



„Es wird das erste Mal sein, dass die PURE-ETCR-Rennserie und der WTCR auf der gleichen Strecke unterwegs sein werden und wir sind gespannt darauf, die Rundenzeiten und die Leistung miteinander zu vergleichen. Obwohl die Fahrzeuge äußerlich sehr ähnlich sind, ist der mechanische Aufbau und damit auch der Umgang mit den Reifen sehr unterschiedlich. Bei den Fahrzeugen der PURE-ETCR-Rennserie liegt der Großteil des Gewichtes auf der Hinterachse, weshalb der hintere linke Reifen am stärksten beansprucht wird. Im WTCR ist es genau andersherum. Die Fahrer müssen dort besonders auf den linken Vorderreifen aufpassen, denn dieser bringt die Leistung auf die Straße.“



Trinks fügte außerdem hinzu: „Beiden Rennserien waren im Jahr 2021 bisher sehr erfolgreich. Wir arbeiten sehr gerne mit ihrem Veranstalter Eurosport Events zusammen, um die Entwicklung und das Wachstum beider Serien voranzutreiben. Seitdem Goodyear 2020 der offizielle Reifenpartner des WTCR wurde, ist die Qualität der Rennen deutlich gestiegen. Die Teams verstehen die Reifen in diesem Jahr bereits deutlich besser. Außerdem arbeiten wir jetzt noch enger mit ihnen zusammen, um die maximale Leistung herauszuholen. Der Entwicklungsprozess in der PURE-ETCR-Rennserie ist noch nicht abgeschlossen, aber die Resonanz war bisher durchaus positiv. Wir von Goodyear freuen uns darauf, die Bemühungen für einen sauberen Motorsport weiter zu unterstützen.“



Für Mikel Azcona, Jordi Gené und Jean-Karl Vernay wird es ein arbeitsreiches Wochenende werden. Das Trio tritt sowohl im WTCR als auch in der PURE-ETCR-Rennserie an.

