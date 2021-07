Neben dem FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) steht an diesem Wochenende auch die PURE-ETCR im Motorland Aragon auf dem Programm. Mikel Azcona, der Führende der vollelektrischen Rennserie, wird beim zweiten Event in der Premieren-Saison, wie ein Held empfangen werden.

Der 25-Jährige, der in seiner Heimat auch im WTCR antreten wird, hatte im Juni beim weltweit ersten rein elektrischen Tourenwagenrennen in Vallelunga triumphiert. Damit setzte er sich selbst an die Spitze der Fahrermeisterschaft und sein Team CUPRA X Zengo Motorsport an die Spitze der Herstellerwertung.



Er wird es dennoch nicht einfach haben. Sein Teamkollege Mattias Ekström setzte ihn in Vallelunga stark unter Druck. Und auch Jean-Karl Vernay liegt nur fünf Punkte zurück in der Meisterschaft. Dessen Teamkollege Augusto Farfus konnte sogar ein Battle für sich entscheiden.



Mit der Giulia ETCR konnte das Romeo-Ferrari-Team ebenfalls drei Battles für sich entscheiden.



Luca Filippi, Stefano Coletti und Oli Webb gewannen für die Italiener, wobei Filippi als Fünfter in der Meisterschaft am besten platziert ist.



Wie Vallelunga bewiesen hat, hat jeder der zwölf Piloten eine gute Chance, zum König des Wochenendes gekrönt zu werden, wobei die Auslosung - die über die Startpositionen für Runde eins entscheidet - wahrscheinlich wieder eine Schlüsselrolle spielen wird.

