Im Mai 2020 interviewte Martin Haven, die Stimme des FIA Tourenwagen-Weltcups (WCR) , Gabriele Tarquini für den von Goodyear präsentierten WTCR-Fast-Talk-Podcast.

Dabei sprach Tarquini, der vor Kurzem seinen Rücktritt aus dem aktiven Rennsport bekannt gegeben hat, zwei Stunden lang über seine Karriere. Dabei ging er auch auf seine Zeit in der Formel 1 und auch auf seine zwei Titel in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ein.„Als ich ein Baby war, betrieb mein Vater eine Tankstelle. Daneben gab es eine kleine Kartbahn“, sagte Tarquini. „Mit fünf oder sechs fing ich an mit den kleinen Karts zu spielen. Das entfachte das Feuer der Leidenschaft in mir. Ich liebte diese kleinen Maschinen und die Liebe ist auch heute noch da.“„Aber [vor dem letzten WTCC-Rennen 2009] habe ich kurz vor der Abreise nach Macau zu meiner Familie gesagt, dass ich wahrscheinlich aufhören werde, Rennen zu fahren, wenn ich den Titel gewinne, weil es der beste Moment dafür wäre und ich keinen [Antrieb] für die nächste Saison habe. Es war der Weltmeistertitel, den ich seit langem anstrebt hatte, und ich dachte mehr kann ich von meiner Rennfahrerkarriere nicht verlangen. Nach dem harten Rennen mit einigen heftigen Unfällen, als ich mein Auto völlig zerstört war und ich im Krankenhaus lag, habe ich den Titel gewonnen.“„Ich hatte auch keinen Sitz für das nächste Jahr, weil es das letzte Rennen des SEAT-Werksteam gewesen war. Aber ich war immer noch konkurrenzfähig und Spaß am Rennsport. Ich hatte eine fantastische Saison und wollte einfach nicht hören. Rennsport war mein Leben und in der Pressekonferenz habe ich über die Idee aufzuhören, kein Wort verloren.“ HIER klicken um den ersten Teil des Interviews zu lesen. Weiter unten finden Sie eine Übersicht über das Gesagte.02:15 Minuten: Das Geschäft des Vaters beflügelt die Leidenschaft03:10 Minuten: Karting-Karriere beginnt 1974 in Rom im Alter von 12 Jahren04:35 Minuten: Dank eines großzügigen Spenders wechselt er in einen Einsitzer05:00 Minuten: Zurück zur Schule, um eine Rennlizenz zu erwerben05:20 Minuten: Caffi und Larini überraschen im Formel-2-Shootout und erhalten eine Chance in der Formel 300007:05 Minuten Ein Traum wird wahr, nachdem er nur wenig Erfahrung in der Formel 3 gesammelt hat07:57 Minuten: Das erste Mal Formel 300. Das erste Mal Silverstone.08:40 Minuten: Dreher und fünfter Platz im Regen09:15 Minuten: Start aus der ersten Reihe in Thruxton10:21 Minuten: Erster Podiumsplatz in Estoril, einen Tag vor Sennas erstem Formel-1-Sieg11:00 Minuten: Verrückte Zeiten in Curaçao12:50 Minuten: Beeindruckende Form führt zum Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans in der Dunkelheit15:10 Minuten: Fortsetzung in der Formel 3000 mit dem einjährigen Coloni March15:50 Minuten: Nach dem Treffen mit Enzo Ferrari zum Mann geworden - der Mann, der alles wusste!21:20 Minuten: Diskussion über die Möglichkeiten einer Ferrari-Testfahrt22:00 Minuten: Erste Chance, in der ersten Tourenwagen-Weltmeisterschaft einen Lohn zu verdienen25:40 Uhr: Von der Schule zum Grand Prix von San Marino im zweiten Osella27:07 Uhr: Nach Piquets Unfall zum Rennen einberufen31:04 Minuten: Zweite Chance in der Formel 1 mit Coloni34:24 Minuten: Riesenerfolge mit Coloni führen zu einem späten Anruf von AGS für 198934:44 Minuten: Eine Diät um in die Formel 1 zu kommen36:54 Minuten: Mein bisher bestes Rennen beim Großen Preis von Monaco 198937:00 Minuten: Dank meiner Formel-1-Kenntnisse für die italienische Super Touring rekrutiert40:05 Minuten: Ein neuer Ansatz mit der Leitfigur Jacques Laffite41:55 Minuten: Zu viele Unfälle und nicht viele Freunde im Tourenwagen43:20 Minuten: Der neue Fondmetal für 1992 macht falsche Hoffnungen44:51 Minuten: Abkehr von der Formel 1 und Konzentration auf Tourenwagen45:39 Minuten: Das Abenteuer Alfa Romeo beginnt47:31 Minuten: Britische Tourenwagen-Meisterschaft und ein Schock für das System50:12 Minuten: Das Geheimnis hinter dem Erfolg des 15553:40 Minuten: Traumstart wird zum Albtraum, als Betrugsvorwürfe aufkommen55:00 Minuten: Ausstieg, Rückkehr und Sieg in der BTCC56:08 Minuten: Die Rückkehr zur Hilfe im Jahr 199557:50 Minuten: Gabriele Rumi sorgt für die unwahrscheinliche, aber auch unglückliche Formel-1-Rückkehr 1995 HIER klicken für den zweiten Teil des Interviews00:30 Minuten: Zusammenschluss mit JAS Motorsport für 199601:34 Minuten: Die Zusammenarbeit mit Alessandro Mariani01:57 Minuten: Der erste ITC-Sieg von Alfa Romeo in Silverstone02:40 Minuten: Zurück in die BTCC... aber mit Honda nach Gesprächen mit Volvo und Frank Williams04:48 Minuten: Auf dem Weg zur deutschen STW mit JAS und Honda im Jahr 199806:49 Minuten: Zweitbester hinter dem berühmten Teamkollegen Tom Kristensen08:38 Minuten: Rückkehr in die BTCC mit Honda-Motor im Jahr 200010:18 Minuten: Neun Siege, 14 Podiumsplätze, aber kein Titel in Europa im Jahr 200112:15 Minuten: Ruhige Zeiten und Gedanken an den Rücktritt nach Hondas Planänderung vor 200214:51 Minuten: Europameister mit einem Punkt Vorsprung im Jahr 200315:33 Minuten: Vom Letzten zum Ersten in Monza: Alex Zanardi kehrt vor 70.000 Fans ins Renngeschehen zurück19:44 Minuten: Knapp an der Spitze der ETCC 2004, aber keine Titelverteidigung20:12 Minuten: Die Entdeckung von Andy Priaulx21:30 Minuten: Auf der Suche nach anderen Möglichkeiten in der WTCC22:02 Minuten: Jaime Puigs Leidenschaft veranlasst SEAT zu einem Wechsel für 200624:12 Minuten: Kluges Management führt zu starkem Teamgeist durch einen Münzwurf26:14 Minuten: Yvan Muller kämpft um den Weltmeistertitel28:12 Minuten: Nach dem WTCC-Titelgewinn 2009 nicht aufhören, sondern weitermachen30:57 Minuten: Er träumt davon, wieder hinter dem Lenkrad zu sitzen und die Leidenschaft brennt noch immer in ihm32:36 Minuten: Immer noch fähig zu kämpfen und zu gewinnen34:11 Minuten: Vom Privatfahrer zum Werksfahrer bei Honda nach Erinnerungen an Treffen und Geld37:44 Minuten: Ein Machtkampf bei Honda40:11 Minuten: Neue TC1-Ära bedeutet neues Auto, neuer Motor in kürzester Zeit und keine Zeit zum Testen42:03 Minuten: Siege sind 2015 wegen anhaltender Motorprobleme nicht vorstellbar44:04 Minuten: Schwer zu akzeptieren, dass man beim Frühstück seinen Job verliert45:40 Minuten: Entschlossen, den Rennsport nicht aufzugeben46:30 Minuten: Eine sehr gute, menschliche Erfahrung bei LADA48:37 Minuten: Ein Heimsieg in Russland während der "besten Saison aller Zeiten" für LADA49:48 Minuten: Partytime nach dem Sieg im Nassen52:40 Minuten: Nach dem Ausstieg von LADA und der damit verbundenen Schließung der WTCC-Tür sucht er nach neuen Möglichkeiten52:44 Minuten: Wiedervereinigung mit Andrea Adamo bei Hyundai53:50 Minuten: Die Entwicklung eines Siegers von Grund auf54:42 Minuten: Neue Hoffnung inmitten der WTCC-Sorgen56:00 Minuten: Mit TCR-Regeln die Zukunft spüren56:42 Minuten: Der Aufruf von Honda 2017 für einen schnellen Regenlauf in Ningbo57:40 Minuten: Stehende Ovationen von Honda59:03 Minuten: Der Start in eine neue Ära in Marrakesch 201861:00 Minuten: Der Vorsprung verschwindet, aber der Titel ist trotzdem erreicht62:35 Minuten: Große Konkurrenz, kleiner Leistungsunterschied64:35 Minuten: Clever sein ist der Schlüssel64:05 Minuten: Kein Rennen mehr um das große Geschäft, da sich die Herangehensweise ändert65:16 Minuten: Glücklich für Norbi66:30 Minuten: Das Glück liegt hinter dem Lenkrad eines Rennwagens