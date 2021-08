Die Rückkehr der Fans hat Bence Boldizs für ein schwieriges Wochenende im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) entschädigt.

Das Mitglied der Nachwuchsakademie von Zengő Motorsport zählte in Ungarn in beiden Rennen zu den Top 3 der WTCR-Trophy-Fahrer, obwohl er es nicht in die Punkteränge geschafft hatte.



„Ich freue mich über die Rückkehr der Fans“, sagte der 24-jährige Ungar. „Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass sie meinen Namen gerufen haben. Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Es ist einfach unglaublich, dass mein Traum wahr geworden ist. Allerdings bin ich traurig und enttäuscht darüber, dass ich von Platz 22 aus nichts zeigen konnte. Das erste Rennen war noch in Ordnung, aber das zweite war ziemlich schlecht. Ich muss mich jetzt erst mal sammeln und brauche etwas Zeit, um mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen.“

