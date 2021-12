Gilles Magnus reitet weiterhin auf der Erfolgswelle im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Der 22-jährige sicherte sich in seiner zweiten WTCR-Saison den zweiten Titel.

Magnus, der Teil der RACB-Nationalteam-Förderung des belgischen Motorsportverbandes ist, gewann in diesem Jahr die WTCR-Trophy, eine Auszeichnung für Rennfahrer, die ohne direkte Unterstützung eines Herstellers antreten. Im Jahr zuvor hatte der Audi-Fahrer bereits den Gewinn der WTCR-Juniorenwertung gefeiert, eine Auszeichnung, die er in diesem Jahr mit einem Punkt Rückstand auf den Sieger, Luca Engstler, verpasste. Das ist besonders bitter angesichts der Tatsache, dass Magnus die Juniorenmeisterschaft vor dem letzten Rennen noch angeführt hatte. Doch beim finalen Saisonlauf in Russland schied der Fahrer aus dem Team Comtoyou Audi Sport nach einer Kollision aus, wodurch Luca Engstler die Gelegenheit bekam, in der Juniorenwertung am Belgier vorbeizuziehen.

