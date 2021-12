Luca Engstler gewann die WTCR-Juniorenwertung nach einem dramatischen letzten Rennwochenende in Russland mit einem Punkt Vorsprung.**

Dabei ging der 21-jährige Deutsche, der in einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR antrat, sogar mit Rückstand auf Gilles Magnus in das letzte Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021. Doch er wusste seine Chance zu nutzen, als der Belgier, der im vergangenen Jahr bereits den Titel gewonnen hatte, seinen Audi RS 3 LMS nach einer Startkollision abstellen musste.



Dann wurde auch noch Bence Boldizs in eine Kollision verwickelt, der in diesem Moment der einzige verbliebende Anwärter auf den Titel neben Luca Engstler verwickelt war. Boldizs musste daraufhin seinen CUPRA Leon Competición abstellen. Damit war der Weg für den Deutschen frei. Er musste nur noch das Rennen beenden, um sich die 25 Zähler zu sichern, die ihn in der Endabrechnung am Audi-Piloten Magnus vorbeiziehen lassen würden.



„Ich bin sehr glücklich, dass ich die WTCR-Juniorenwertung gewinnen konnte“, sagte das Talent aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing. „Nachdem wir wieder ein schlechtes Qualifyingergebnis erzielt hatten, wussten wir, dass wir im Regen ein Risiko würden eingehen müssen, welches sich dann am Ende auch ausgezahlt hat. Die Rennen verliefen sehr gut. Doch als das Team mir sagte, dass ich den Titel gewinnen würde, wenn ich so ins Ziel käme, fühlte ich mich sehr unwohl dabei, weiter anzugreifen. Es war insgesamt ein emotionaler Tag, besonders durch den Rücktritt von Gabriele Tarquini, der mir sehr viel geholfen hat.“



Luca Engstler war mit diesem Ergebnis im zweiten Rennen in Russland zum insgesamt sechsten Mal der erfolgreichste WTCR-Juniorenfahrer in dieser Saison. Damit beendete er eine beeindruckende Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte, in der er in beiden Rennen in der Tschechischen Republik und in Frankreich als bester Juniorenfahrer abschloss.



„Unser Saisonstart auf der Nordschleife war super, aber der Rest der Saison war ziemlich hart“, sagte Engstler. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, die man sich bei diesem Niveau einfach nicht leisten darf. Doch der Titelgewinn in der Juniorenwertung und der Sieg in der TCR Deutschland sind ein guter Abschluss für dieses Jahr.“



„Der Verlauf der Saison wird zu 80 % im Winter entschieden. Deswegen ist es wichtig, zu lernen und zu verstehen, wie man die Leistung zusammenbringt. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass die Saison nun vorbei ist. Aber immerhin haben wir uns einen weiteren Titel sichern können. Unser Fokus richtet sich jetzt auf das nächste Jahr.“



Franz Engstler, Teamchef von Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing, sage: „Es ist fantastisch, dass wir unsere zweite WTCR-Saison auf dem Podium beendet und unseren ersten Juniorentitel eingefahren haben. Dabei hat Luca erst in allerletzter Sekunde und als es wirklich darauf ankam die Führung in dieser Wertung übernommen.“



LUCA ENGSTLER'S JAHR IN ZAHLEN



WTCR-Starts:16;Rennen in denen er als erfolgreichster WTCR-Junior abschloss:6;Punkte in der WTCR-Juniorenwertung:372;Bestes Ergebnis im Qualifying:Platz vier ;Bestes Ergebnis im Rennen:Platz zwei;Gesamtpunkte:86;Gesamtplatzierung:15

Ad

WTCR ATTILA TASSI: AUFHOLJAGD IM REGEN IST DER PASSENDE ABSCHLUSS EINES „GUTEN JAHRES“ GESTERN AM 11:03

WTCR DER EHEMALIGE TOURENWAGENWELTMEISTER ROB HUFF MELDET SICH IN RUSSLAND ZURÜCK 08/12/2021 AM 09:25