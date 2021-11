Nach dem denkwürdigen Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) sind noch sechs Fahrer im Kampf um die Meisterschaft.

Die Rennsieger



Rennen 1:Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Rennen 2:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER



Rennen 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole): Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Rennen 2:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m49,347s (123,2km/h)



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN



Rennen 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.969 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,4 km/h



Rennen 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.459 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,9 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-TROPHÄE FÜR DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE



Frédéric Vervisch (BEL) Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:51.459 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 120,9 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-AUSZEICHNUNG FÜR DEN „WERTVOLLSTENF FAHRER“



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, sammelte am gesamten Rennwochenende 41 Punkte



DER VON GOODYEAR PRÄSENTIERTE #FOLLOWTHELEADER



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, führt die Meisterschaft mit 201 Punkten an

Ad

WTCR TOM CORONEL KEHRT NACH SEINEM WTCR-PODIM GLÜCKLICH NACHHAUSE ZURÜCK VOR 16 STUNDEN

WTCR ROB HUFF WAR IN ITALIEN DER BESTE CUPRA-FAHRER VOR 21 STUNDEN