Im Vorfeld des von VTB präsentierten Rennwochenendes in Russland hatten noch sechs Fahrer die Chance auf den Titel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Grund genug, einen genauen Blick auf die Sieger des Wochenendes zu werfen

RENNSIEGER



Rennen 1:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Rennen 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole):Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2:29.624 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 140,7 km/h



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN



Rennen 1:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2:33.452 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 137,1 km/h



Rennen 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2:33.748 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 136,9 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-TROPHÄE FÜR DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE



Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2:33.452 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 137,1 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-TROPHÄE FÜR DEN „WERTVOLLESTEN FAHRER“



Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, erzielte am Wochenende 33 Punkte



DER VON GOODYEAR PRÄSENTIERTE #FOLLOWTHELEADER



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, gewann die Meisterschaft mit 223 Punkten

