RENNSIEGER



Rennen 1: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Rennen 2: Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR (im Bild)



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER



Rennen 1: Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Rennen 2: Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER



Rennen 1: Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole): Petr Fulín (CZE) Full in Race Academy, CUPRA Leon Competitión



Rennen 2: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN



Rennen 1: Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1:40.057 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 151,5 km/h



Rennen 2: Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1:39.503 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152,3 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-TROPHÄE FÜR DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE



Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1:39.503 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 152,3 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-AUSZEICHNUNG FÜR DEN „WERTVOLLSTEN FAHRER“



Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, erzielte am Wochenende 43 Punkte



DER AMTIERENDE VON GOODYEAR PRÄSENTIERTE #FOLLOWTHELEADER



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, führt die Meisterschaft mit 135 Punkten an

