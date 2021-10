Der Kampf um die Krone des FIA Tourenwagen-Weltcups 2021 wurde am vergangenen Wochenende auf dem Circuit Pau-Arnos fortgeführt. Grund genug, einen Blick auf die Sieger des Wochenendes zu werfen.

RENNSIEGER



Rennen 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER



Rennen 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Rennen 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER



Rennen 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER



Reverse-Grid-Pole:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1:18.973 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138, 1 km/h



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN



Rennen 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:19.837 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 136,6 km/h



Rennen 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1:20.584 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 153,3 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-TROPHÄE FÜR DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE



Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:19.837 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 136,6 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-AUSZEICHNUNG FÜR DEN „WERTVOLLSTEN FAHRER“



Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, erzielte am Wochenende 42 Punkte



DER AMTIERENDE VON GOODYEAR PRÄSENTIERTE #FOLLOWTHELEADER



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, führt die Meisterschaft mit 160 Punkten an

