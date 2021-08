Der Kampf um die Krone des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 wurde am vergangenen Wochenende auf dem Hungaroring fortgesetzt. Die Fans, die zu Tausenden an die Strecke zurückgekehrten, konnten folgende Erfolge bejubeln.

DIE RENNSIEGER



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR (im Bild)



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-JUNIORENFAHRER



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE ERFOLGREICHSTEN WTCR-TROPHY-FAHRER



Rennen 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE POLESITTER



Rennen 1 (Reverse-Grid-Pole):Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Rennen 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN



Rennen 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:53.904 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,4 km/h



Rennen 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:54.036 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,3 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-TROPHÄE FÜR DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE



Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1:53.904 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 138,4 km/h



DER GEWINNER DER TAG-HEUER-AUSZEICHNUNG FÜR DEN „WERTVOLLSTEN FAHRER“



Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR erzielte am Wochenende 41 Punkte



DER AMTIERENDE VON GOODYEAR PRÄSENTIERTE #FOLLOWTHELEADER



Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, führt die Gesamtwertung mit 103 Punkten an

WTCR TASSI SAMMELT BEIM HEIMSPIEL EIN PAAR PUNKTE VOR 24 MINUTEN

WTCR DIE RÜCKKEHR DER FANS HAT BENCE BOLDIZS BEFLÜGELT VOR 24 MINUTEN