Mikel Azcona und Norbert Michelisz aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse haben beim Rennwochenende in Bahrain die Siege unter sich ausgemacht. Nach dem ersten Teil des Doubleheaders des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) im Nahen Osten hatten sie Folgendes zu sagen.

DER SIEGER DES ERSTENS RENNENS: (BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE):



"Im Fernsehen sah es bestimmt ganz einfach aus, aber ich kann sagen, es war kein einfaches Rennen. Wir sind in der Nacht gefahren, hatten eine hohe Streckentemperatur und man konnte den Abbau der Reifen auf der Vorderachse richtig fühlen. Natürlich war es sehr angenehm, Norbi hinter mir zu haben. Das hat das Rennen sehr viel einfacher gemacht. Ich habe vom Start weg mein Bestes gegeben und ich habe schnell gemerkt, dass Nathanaël Berthon Probleme hatte. Für mich war es sehr viel einfacher, durch die erste Kurve zu fahren, was der Schlüssel für den Rennsieg war. Anschließend ging es nur noch darum, das Auto unter Kontrolle zu halten, die großen Kerb zu vermeiden und keine Reifenprobleme zu bekommen. Aber es war besonders wegen der hohen Temperaturen im Cockpit sehr anstrengend."



DER SIEGER DES ZWEITEN RENNENS: NORBERT MICHELISZ (BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE)



"Es ist einfach nur fantastisch. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Traum an, besonders nach der schwierigen Saison, die wir bisher hatten. Manche Strecken liegen einem aber einfach. Die Strecke hat sich sehr gut angefüht und ich war vom ersten Augenblick an sehr zuversichtlich. Uns ist es gelungen, das Auto über den Verlauf des Wochenendes zu verbessern und im Qualifying wusste ich dann, dass wir ein gutes Resultat erzielen würden. Natürlich kann man dann im Rennen Probleme bekommen, in Zwischenfälle verwickelt werden, besonders direkt nach dem Start. Aber ich habe versucht, in den Rennen gestern und heute clever zu sein. Zum Glück hatte ich heute einen guten Start und konnte an ein oder zwei Fahrzeugen vorbeigehen. In Kurve 4 habe ich wahrscheinlich Glück gehabt, nicht in den Zwischenfall verwickelt zu werden und danach war ich direkt hinter Esteban. In diesem Moment habe ich ehrlich gesagt schon das Gefühl gehabt, dass meine Pace reichen würde, um ihm zu folgen. Natürlich ist es bei diesen Temperaturen niemals einfach, hinter einem Auto herzufahren und Esteban hatte eine wirklich gute Pace. Er hat alles gegeben, aber ich habe auf den richtigen Moment gewartet und als meine Chance gekommen war, habe ich versucht, ihn zu überraschen, denn ich spürte, wie meine Reifen langsam nachlassen. Zum Glück hat es funktioniert. Dennoch würde ich nicht sagen, dass es einfach war, aber ich hatte heute ein fantastisches Auto, mit dem ich diese Manöver setzten konnte. Ich freue mich ziemlich für mich selber. Ich habe das Gefühl, ich habe es verdient und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Natürlich freue ich mich auch für das Team. Wir haben wieder gute Punkte für die Fahrer- und die Teammeisterschaft geholt. Viel besser kann es einfach nicht laufen."

Ad

WTCR AZCONA HAT NACH EINEM „FANTASTISCHEN“ RENNWOCHENENDE IN BAHRAIN BEREITS EINE HAND AM TITEL VOR EINER STUNDE

WTCR TOM CORONEL BEKOMMT BEIM WTCR-WOCHENENDE IN BAHRAIN SEINEN „MOMENT IM RAMPENLICHT““ VOR EINER STUNDE