Santiago Urrutia gewann das erste Rennen in Italien vor Tom Coronel und Esteban Guerrieri. Das hatten die Drei im Anschluss zu sagen.

Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR): Erster Platz



„Es war ein schwieriges Rennen. Ich wusste, dass die Honda besser starten als wir. Ich glaube, auch Tommy war schneller als ich, aber ich konnte die Tür in Kurve 1 schließen. Esteban hatte einen wirklich guten Start, aber ich wusste, dass es auf dieser Strecke schwierig ist, zu überholen. Mir war klar, dass ich es frühzeitig versuchen würde müssen, wenn meine Reifen noch frisch sind. Ich weiß, dass die Strecke eng und das Überholen schwierig ist, aber es gibt nichts zu sagen, es war einfach gut. Von vorne war es nicht einfach, ich habe sehr hart gepusht, um eine Lücke zu schaffen, und schließlich habe ich den Sieg geholt. Ich freue mich für mich selbst über einen weiteren Sieg in dieser Saison und auch für das Team, das mir ein wirklich gutes Auto zur Verfügung stellt. Ich hatte einige Vibrationen im Auto und litt sehr unter den Bremsen, aber ich glaube, so ziemlich jeder hatte das gleiche Problem. Aber zum Glück war ich vorne und konnte es im Grunde kontrollieren. Wir starten von Platz zehn in Rennen 2 und werden sehen, wie es sich von weiter hinten anfühlt, aber ich hoffe, dass es okay sein wird. Es war schön zu gewinnen.“



Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Zweiter Platz



„Ich hatte einen guten Start, aber ich konnte nicht zwischen den beiden Jungs durchschlüpfen, weswegen ich Urrutia ziehen lasen musste. Aber ich sah, dass sie ziemlich auf Krawall gebürstet waren, und in der ersten Runde konnte ich sehen, dass sie nach Lücken suchten, um reinstechen zu können. Schließlich setzte Urrutia ein riskantes Manöver und ich dachte mir: „Was machst du jetzt?“ Dann hieß es für mich, ein wenig Abstand zu Michelisz zu gewinnen und zu sehen, was dort passiert. Ich habe gesehen, dass mein Auto auf der langen Strecke schnell war, und schließlich konnte ich ein wenig Druck auf Guerrieri ausüben und dann haben sie mir gesagt: „Tommy, es sind nur noch sieben Runden zu fahren!“ Wir mussten also die Lücke auf ein paar Meter schließen. Anschließend haben wir angeklopft, aber das gehört im Tourenwagensport dazu. Wir waren drei Kurven lang Seite an Seite, da haben wir uns gegenseitig Platz gelassen und ich konnte den zweiten Platz übernehmen. Ich habe sehr hart gepusht und in der letzten Runde wollte ich sehen, ob ich Urrutia noch abfangen kann, aber er war zu weit weg, aber ich bin sehr zufrieden mit Platz zwei.“



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR): Dritte Platz



„Ja, es war ein guter Start. Natürlich wusste ich, dass es ein hartes Rennen werden würde, denn die blauen Autos waren das ganze Wochenende über schneller und leichter als wir. Ich wollte versuchen, um die Position zu kämpfen, aber ich wusste, dass es schwer werden würde. Dennoch ist es nicht die feine Art, mich in der ersten Runde anzuschieben, um mich dann in der vorletzten Kurve von der Strecke aus Gras zu scheiben. So überholt man nicht und das macht mich sauer. Wir alle wissen, wie man Rennen fährt und wie viel man sich erlauben kann im Zweikampf. Dabei kann man leicht über das Limit gehen, aber fair ist es trotzdem nicht. Ich war im Anschluss sehr sauer und habe dann noch den zweiten Platz an Tom Coronel verloren. Außerdem hatte ich ein Problem mit der Schaltung, die anstatt in den dritten immer in den zweiten Gang wechselte. So konnte mich Tom überholen. Es war eigentlich genau das gleiche wie von Santiago, aber ich habe ihn nicht außen gedrängt, weil der Platz nun mal ihm gehörte. Dabei hätte ich ihn auch abdrängen können, aber ich habe es nicht getan und so eine Position verloren. Das gefällt mir natürlich nicht, aber das gehört zum Rennsport. Das ist das beste Beispiel, um zu sehen, ob jemand fair fährt oder nicht und das macht mich so sauer. Ich kenne Santi [Urrutia] sehr gut und wir haben außerhalb der Rennstrecke ein gutes Verhältnis. Aber auf der Strecke gibt es Dinge, die man tun darf und welche, die man nicht tun darf und die bestraft werden sollten. Das ist meine Meinung. Aber am Ende steht ein Podiumsplatz, wofür ich mich für das Team und Honda freue. Im zweiten Rennen müssen wir versuchen ein paar Plätze gutzumachen.“

