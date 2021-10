Das hatten die schnellsten Drei nach dem Qualifying in Frankreich zu sagen.

Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR), Poleposition



„Wenn ich mir vor der Saison eine Poleposition hätte aussuchen können, würde ich diese hier nehmen. Es ist so schön. Dabei war dieses Wochenende zu Jahresbeginn gar nicht geplant. Eigentlich wären wir zu diesem Zeitpunkt in Asien, aber wegen all der Komplikationen [aufgrund der Covid-19-Pandemie] sind wir nun hier. Ich freue mich sehr über die Poleposition. Wir haben als Team gut zusammengearbeitet und hatten eine starke Pace. Das haben wir uns verdient. Im ersten Rennen werden wir von Platz zehn starten, deshalb müssen wir auf das Auto aufpassen. Wir müssen in der ersten Kurve vorsichtig sein, denn sie ist eine Schikane. Da kann alles passieren, wie wir am vergangenen Wochenende in Most gesehen haben. Ich hoffe, dass alle ruhig und clever bleiben. Aber es gibt immer jemanden, der aus der Reihe tanzt – hoffentlich mit nicht ganz so starken Auswirkungen.“



Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), Platz zwei



„Ich hatte bereits heute Morgen das Gefühl, dass es ein guter Tag werden würde. Wir Hyundai-Fahrer haben gut zusammengearbeitet, um das Auto richtig abzustimmen. Schon in Q1 fühlte es sich fantastisch an. Der Schlüssel war, einige Reifen für Q3 aufzusparen, denn wir haben einen starken Reifenverschleiß auf den Hinterreifen. Yvan hat uns geschlagen, weil er den besseren Job gemacht hat. So einfach ist das. Natürlich wäre ich in Frankreich gerne auf der Pole gestanden, das Potenzial dafür war da. Mit unserer Zeit aus Q2 hätten wir das auch geschafft, aber wir haben in Q3 nicht mehr genug Grip aufbauen können, wodurch wir ein paar Zehntel verloren haben. Dennoch sollten wir stolz auf unsere Leistung sein. Zusammen mit Norbi [Norbert Michelisz] stehen wir auf Platz zwei und drei. Jetzt müssen wir morgen gute Punkte einfahren, um uns im Titelkampf zurückzumelden.“



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Platz drei



„Es war unser Ziel, hier zu stehen. Wenn man es ins Q3 schafft, will man immer die Poleposition holen. Doch Yvans Runde war ziemlich beeindruckend und ich glaube nicht, dass wir sie hätten schlagen können. Natürlich hatte ich heute einen leichten Vorteil, der aber nicht ausgereicht hat, um auf der Pole zu stehen. Dennoch freue ich mich für das Team. Gratulation auch an Yvan für seine starke Leistung. Wir haben immer noch alle Möglichkeiten von Platz drei aus einen Rennsieg zu holen. Ich bin sehr zuversichtlich, was unserer Longrun-Pace angeht. Dennoch wird es auf dieser besonderen Strecke nicht einfach werden. Trotzdem bin ich zufrieden, mit den heutigen Ergebnissen und freue mich über die Punkte, die wir geholt haben. Allerdings freue ich mich noch mehr über die gute Ausgangslage für morgen.“

