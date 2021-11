Das sagten die schnellsten Drei nach dem Qualifying zum Rennwochenende in Italien.

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



„Es war die fast perfekte Runde, wenn man bedenkt, dass wir vorher nur zehn Runden gefahren sind. Es ist immer interessant, für diese eine Runde im Q3-Shootout ans absolute Limit zu gehen, was uns diesmal sehr gut gelungen ist. Man muss das Beste aus dem Auto und aus sich selbst herausholen. Ich denke, wir haben uns insgesamt gut geschlagen. Das Team hat einen herausragenden Job gemacht, mir auf einer Strecke auf der wir noch nie gefahren sind, ein so gutes Auto zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank und Gratulation dafür an sie. Wir kommen unserem Ziel immer näher, doch meine Motivation ist weiter ungebrochen. Ich will immer noch auf Pole fahren und Rennen gewinnen. Dafür würde ich fast alles tun. Ich möchte die Ergebnisse nicht einfach bis zum Ende verwalten. Natürlich werde ich keine verrückten oder dummen Dinge tun. “



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)



„Es war auch eine sehr gute Runde, und ich war damit zufrieden, aber er ist der Führende und hat die maximale Punktzahl geholt. Ich habe gerade erfahren, dass man in Q2 keine Punkte holt! Deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht... Das ist ein Scherz. Es ist sehr schwer, was soll ich sagen? Wir geben alles. Ich hatte erwartet, dass wir Audis schneller sein würden, dass das ganze Team stärker sein würde, aber das war nicht der Fall. Deshalb bin ich in dieser Hinsicht ein wenig enttäuscht. Andererseits denke ich, dass wir heute das Maximum herausgeholt haben, und morgen haben wir jeweils eine starke Ausgangslage, auf denen wir um gute Punkte kämpfen können, also müssen wir so weitermachen. Es wird alles ziemlich eng. Wie Yann schon sagte, die ersten beiden Runden werden immer spannend sein.“



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



„Es ist immer schwierig, aber ich muss erst einmal Gabriele Hallo sagen. Er ist seit so langer Zeit ein fantastischer Fahrer und eine große Motivation für junge Nachwuchspiloten, die in den Tourenwagensport einsteigen wollen. Es ist ein besonderer Moment, seinen Rückzug anzukündigen. Ich weiß, dass wir hart gegeneinander gekämpft haben und so weiter, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor Gabriele, und ich hoffe, dass es dir danach bei allem, was du tun willst, wirklich gut geht. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, hier zu sein. Ich habe das Gleiche in China mit Yvan gemacht, aber dann kam er zurück. Aber alles Gute, Gabriele. Was den heutigen Tag angeht: Jeder kämpft hart, und Yann hat die Runde zusammengebracht. Alle versuchen Druck auszuüben. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man ein Auto hat, mit dem man bis ans Limit gehen kann, wenn man den Grip spürt und eine gute Balance hat. Als Rennfahrer gibt es nichts Schöneres. Es ist toll, auf dem dritten Platz zu sein, aber es ist noch besser, das Auto bis zum Maximum auszureizen.“

