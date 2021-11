Auf dem Podium standen nach dem zweiten Rennen in Italien Yann Ehrlacher, Frédéric Vervisch und Gilles Magnus.

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR): Erster Platz



„Mit der Poleposition hatten wir einen guten Start in das Wochenende. Die Runde in Q1 war schon nicht schlecht, aber meine Q3-Runde war noch besser. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt alles zusammengebracht. Das ist besonders jetzt, kurz vor dem Saisonende wichtig. Ich habe ein schwieriges erstes Rennen erwartet und wollte dabei kein Risiko eingehen. Meine Konzentration galt ganz dem zweiten Rennlauf. Besonders weil wir in den vergangenen Rennwochenenden einige schlechte Starts gehabt haben. Aus diesem Grund hat das Team gestern bis spät in die Nacht gearbeitet und ein neues System im Auto installiert, an das wir uns erst gewöhnen mussten. Vielen Dank an sie, sie haben uns heute gerettet. Der Start war sehr gut und ich konnte die Führung in die erste Kurve hinein verteidigen. Dann habe ich ein paar Runden die Symphonie gespielt, die ich spielen musste, wodurch wir das Rennen nachhause bringen konnten. Darüber freue ich mich riesig und ich kann dem Team gar nicht genug dafür danken, dass sie mir so ein tolles Auto zur Verfügung gestellt haben, mit dem ich jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, pushen kann. Ich bin wirklich zufrieden mit der Arbeit, die wir alle zusammen leisten.“



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Zweiter Platz



„Als Team hatten wir unser bisher bestes Wochenende. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Ich muss mich bei Gilles [Magnus], Tommy [Coronel] und Nathanaël [Berthon] bedanken, sie haben mir wirklich stark geholfen. Unsere Pace war eigentlich sogar besser als in Pau, aber wir haben sehr starke Konkurrenten, die an diesem Wochenende einfach besser waren als wir. Das macht es natürlich schwieriger, aber wir sind dennoch in der Lage, gute Resultate zu erzielen. Wir sind hier Zweiter geworden und es ist noch ein Rennwochenende übrig. Ich hoffe, dass wir in Russland wie der Teufel fliegen werden. Die Strecke [in Russland] könnte uns entgegenkommen. Dort gibt es lange Geraden und langgezogene Kurven. Aber wir müssen auf das Ausgleichsgewicht warten. Dennoch sollten wir dort stark unterwegs sein und ich hoffe, dass es genauso kommen wird.“



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Dritter Platz



„Es ist schön wieder hier zu sein, nachdem wir eine schwierige Zeit hatten. In Most haben wir keinen Fehler gemacht aber wir hatten ein technisches Problem im Qualifying. Auf dem Circuit Pau-Arnos habe ich dann einen Fehler gemacht im Qualifying. In vier Rennen in Folge als Letzter zu starten, war definitiv nicht schön. Aber ich habe einen kompletten Neustart vollzogen und das Ganze hinter mir gelassen, wodurch wir jetzt hier stehen. Da wir nicht um die Meisterschaft kämpfen, ist es meine Aufgabe Fred zu helfen. Ich denke, das habe ich heute geschafft. Ich freue mich für das Team aber auch für mich selbst. Unsere Zusammenarbeit hat sich hier noch einmal verbessert, obwohl sie auch zu Saisonbeginn schon recht gut war. Ich spreche mittlerweile die gleiche Sprache wie Fred, wodurch unser Teamwork nochmal besser geworden ist. Damit bin ich sehr zufrieden. Wir werden in Sotschi sehen, wozu Fred in der Lage ist. Der Druck ist definitiv bei ihm und ich kann ihn nur unterstützen.“

