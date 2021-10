Die Aussagen der schnellsten Drei im Anschluss des Qualifying in der Tschechischen Republik.

Mikel Azcona (Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición) Erster Platz



„Es war hervorragende Runde. Ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet und das Auto hat perfekt funktioniert. Ich war sehr schnell, weil ich auf dieser neuen Strecke direkt am Limit fahren konnte. Sie ist sehr speziell, da das Gripniveau unterschiedlich ist in den verschiedenen Kurven. Für die Fahrer ist es schwierig, das zu analysieren und zu verstehen. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Es war eine großartige Runde, in der ich die ganze Zeit am Limit war. Ich muss mich bei meinem Team Zengő Motorsport bedanken. Sie machen einen tollen Job. Beim Saisonbeginn auf dem Nürburgring hatten wir einige Probleme. Das zweite Wochenende war dann absolut schrecklich. Dennoch sind wir zur Saisonhalbzeit im Titelkampf. Das ist ziemlich beeindruckend. Ich freue mich über meine erste Poleposition im WTCR. Das macht ich mir sehr stolz. Ich muss die Chance am Sonntag nutzen. Obwohl das Auto 20 Kilogramm schwerer ist als am vergangenen Wochenende, fühle ich mich hier deutlich wohler im Auto. Wir haben uns perfekt vorbereitet. Ich freue mich sehr auf die Rennen am Sonntag.“



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) Zweiter Platz



„Um ehrlich zu sein, ist diese Leistung zum Großteil dem Team und dem Auto zu verdanken. Wir wollten uns vom ersten zum zweiten Freien Training hin verbessern, was uns auch gelungen ist. Wir haben einen Schritt nach vorne in der Balance gemacht. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, wenn man ein Auto hat, wie ich es heute gehabt habe, aber es macht das Leben für einen Rennfahrer deutlich leichter. Natürlich muss man eine gute Runde fahren, was mir glücklicherweise gelungen ist. Ich bin mit Platz zwei sehr zu frieden. Obwohl der Abstand zu Mikel [Azcona] recht gering ist, weiß ich, dass in meiner Runde nicht mehr drin gewesen ist. Ich freue mich auf die Rennen am Sonntag.“



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR) auf Platz drei



„Es ist immer eine Herausforderung, auf eine neue Strecke zu kommen und nur zwei Freie Trainings zu haben, um das Auto abzustimmen. Es ist nicht einfach, den richtigen Kompromiss in der Autoabstimmung zu finden. Es ist einer kurze, aber dennoch schwierige Strecke. An den knappen Zeitabständen sieht man, dass die Rennen sehr intensiv werden. Wir wollten das Maximum aus dem Qualifying herausholen. Im Training ging es darum, die Strecke kennenzulernen und sich einzufahren. Im Qualifying kann man dann von Runde zu Runde mehr herausholen. Meine Runde in Q3 war fast perfekt, aber eben nur fast. Dennoch bin ich mit Platz drei sehr zufrieden. Das bringt uns in beiden Rennen in eine gute Position, um Punkte zu holen.“

WTCR LOKALMATADOR PETR FULÍN SICHERT SICH DIE POLEPOSITION IM REVERSE-GRID-RENNEN VOR 18 STUNDEN

WTCR DAS QUALIFYING IN MOST: AZCONA SCHLÄGT MICHELISZ VOR 19 STUNDEN