Der Veranstalter des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR), Discovery Sports Events, freut sich die VTB Bank als Ausrichter für das von VTB präsentierte Rennwochenende in Russland begrüßen zu dürfen.

Die JSC VTB Bank und ihre Tochterbanken und Finanzorganisationen (VTB Group) sind eine internationale Finanzgruppe, die eine breite Palette von Finanz- und Bankdienstleistungen und Finanzprodukten in Russland, der GUS und ausgewählten Ländern in Europa, Asien und Afrika anbietet.



Die VTB Bank bietet über ein breites Netz von Zweigstellen eine vollständige Palette von Bankdienstleistungen an, unter anderem Versicherungen, Leasing, Factoring und andere Finanzdienstleistungen.



Die VTB Gruppe verfügt über das umfangreichste internationale Netzwerk aller russischen Banken mit mehr als 20 Banken und Finanzunternehmen in 18 Ländern. Am 30. September 2021 war die Gruppe nach Vermögenswerten (20,6 Billionen RUB) und nach Kundenkonten (15,1 Billionen RUB) die zweitgrößte Finanzgruppe in Russland. Die Regierung der Russischen Föderation ist der Hauptaktionär der VTB Gruppe und hält über die Föderale Agentur für Vermögensverwaltung 60,9 Prozent der stimmberechtigten Aktien.



Viktor Lukyanov, Seniorvizepräsident der VTB Bank, sagte: „Die VTB trägt im Rahmen des Sportprogramms des Landes aktiv zur Entwicklung des Profisports in Russland bei. Ein bedeutender Teil der Sponsoringprojekte der Bank in diesem Bereich bezieht sich auf den Motorsport. Die VTB ist Titelsponsor des russischen Formel-1-Rennens in Sotschi. Außerdem treten wir als Generalsponsor des KAMAZ-Master-Rallyeteams auf und unterstützen den gesamtrussischen Drift-Wettbewerb, die Russian Drift Series, im Jahr 2021 als Generalsponsor. Nun reiht sich ein weiteres wichtiges Projekt in diese Liste ein. Die letzte Runde des WTCR - der prestigeträchtigsten Tourenwagen-Rennserie der Welt - wird am 27. und 28. November im Sotschi-Autodrom mit der Unterstützung der VTB Bank stattfinden, die Titelsponsor der Veranstaltung ist. Dies ist ein sehr spannender Sport, und ich hoffe, dass dieser Wettbewerb alle Motorsportfans beeindrucken wird.“



Xavier Gavory, Direktor des WTCR, sagte: „Wir freuen uns, die VTB Bank als Ausrichter des Rennwochenendes in Russland begrüßen zu dürfen. Es ist nicht nur das entscheidende Wochenende der Saison 2021, an dem sechs Fahrer um den begehrten Titel kämpfen werden, sondern auch der erste Besuch des WTCR in Russland. Wir freuen uns daher sehr, in Zusammenarbeit mit der VTB Bank zwei Tage voller Action und Unterhaltung im Sotchi-Autodrom anbieten zu können."



Als Ausrichter des Rennwochenendes in Russland wird die VTB Bank eine Reihe von Werbemöglichkeiten auf und abseits der Rennstrecke sowie die Namensrechte für die Veranstaltung erhalten.

