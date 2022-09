Zum ersten Mal in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) geht es in den Nahen Osten, wo die letzten beiden Rennwochenenden der Saison ausgetragen werden. Vor dem großen Finale ist sowohl in der Fahrer- als auch in der Teammeisterschaft alles offen.





Allerdings werden sowohl beim Rennwochenende in Bahrain als auch beim Rennwochenende in Saudi-Arabien noch 65 Punkte vergeben, wodurch der Titelkampf in beiden Meisterschaften noch völlig offen ist.



Das Rennwochenende in Bahrain findet vom 10. bis 12. November auf dem Bahrain International Circuit statt. Zwei Wochen später, vom 25. bis 27. November, wird auf dem Dschidda Corniche Circuit das große Saisonfinale ausgetragen.

