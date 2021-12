Auch FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 haben sich die Fahrer mit Siegen, Podiumsplatzierungen, Polepositions und schnellsten Rennrunden in die Geschichtsbücher eingetragen.

DIE RENNSIEGER



Zwei Rennsiege



Yann Ehrlacher (Frankreich) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Santiago Urrutia (Uruguay) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Jean-Karl Vernay (Frankreich) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Frédéric Vervisch (Belgien) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Ein Rennsieg



Mikel Azcona (Spanien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Néstor Girolami (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Rob Huff (Großbritannien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Gilles Magnus (Belgien) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Norbert Michelisz (Ungarn) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Tiago Monteiro (Portugal) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Gabriele Tarquini (Italien) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Attila Tassi (Ungarn) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



DIE POLESITTER



Zwei Polepositions:



Yvan Muller (Frankreich) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Eine Poleposition:



Mikel Azcona (Spanien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



Yann Ehrlacher (Frankreich) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Néstor Girolami (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Esteban Guerrieri (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Rob Huff (Großbritannien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



Frédéric Vervisch (Belgien) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DIE SCHNELLSTEN RENNRUNDEN



Fünf schnellste Rennrunden:



Frédéric Vervisch (Belgien) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Zwei schnellste Rennrunden:



Mikel Azcona (Spanien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Rob Huff (Großbritannien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Jean-Karl Vernay (Frankreich) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Eine schnellste Rennrunde:



Tom Coronel (Niederlande) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Yann Ehrlacher (Frankreich) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Néstor Girolami (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Gabriele Tarquini (Italien) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Attila Tassi (Ungarn) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



ZWEITE PLÄTZE:



Drei zweite Plätze:



Mikel Azcona (Spanien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



Yvan Muller (Frankreich) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Frédéric Vervisch (Belgien) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Zwei zweite Plätze:



Thed Björk (Schweden) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Jean-Karl Vernay (Frankreich) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N



Ein zweiter Platz:



Luca Engstler (Deutschland) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Esteban Guerrieri (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Tom Coronel (Niederlande) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DRITTE PLÄTZE:



Drei dritte Plätze:



Santiago Urrutia (Uruguay) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Gilles Magnus (Belgien) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Zwei dritte Plätze:



Yann Ehrlacher (Frankreich) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Esteban Guerrieri (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Ein dritter Platz:



Mikel Azcona (Spanien) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión



Nathanaël Berthon (Frankreich) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Tom Coronel (Niederlande) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Néstor Girolami (Argentinien) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Norbert Michelisz (Ungarn) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Gabriele Tarquini (Italien) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Das Wichtigste im Überblick:



Zwölfverschiede Rennsieger aus 16 Rennen



AllefünfKundensportmarken waren 2021 siegreich



NeunvonelfGanzjahres-Teams standen auf dem Podium



17von23Ganzjahres-Fahrern standen auf dem Podium



Die Fahrer kommen aus13verschiedenen Ländern

