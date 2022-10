Da die Saison 2022 die fünfte und letzte Saison des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR in seiner jetzigen Form sein wird, blickt WTCR-Promoter Discovery Sports Events (DSE) in die Zukunft.

DSE bereitet sich darauf vor, seinen Vertrag als Promoter des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR nach fünf Saisons und 108 actiongeladenen Rennen zu beenden, wenn die Titeljagd 2022 im nächsten Monat zu Ende geht, und wird sich auf die Vermarktung des FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR konzentrieren und gleichzeitig ein neues Wettbewerbsformat für TCR-Fahrzeuge entwickeln.



In Zusammenarbeit mit World Sporting Consulting (WSC), dem Inhaber des TCR-Reglements und der Marke, arbeitet DSE an den Details eines neuen, einmaligen Veranstaltungsformats, das die TCR-Kategorie auf höchstem Niveau präsentieren und gleichzeitig eine größere Nachhaltigkeit fördern soll.



DSE und WSC werden sich von dem derzeitigen WTCR-Format mit mehreren Austragungsorten verabschieden und einen Wettbewerb entwickeln, der die internationale Beteiligung noch stärker fördert, als es dem WTCR derzeit möglich ist, aber dennoch das bestehende technische TCR-Reglement nutzt.



Alle Einzelheiten werden bekannt gegeben, sobald das vorgeschlagene Format von der FIA, mit der die DSE seit 18 Jahren partnerschaftlich zusammenarbeitet, genehmigt wurde.



INTERVIEW MIT FRANÇOIS RIBEIRO, CHEF VON DISCOVERY SPORTS EVENTS



Warum arbeitet die DSE an einem neuen Wettbewerbsformat?

"Als wir im vergangenen Jahr die Verlängerung unserer langfristigen Partnerschaft mit der FIA zur Förderung des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR bekannt gaben, taten wir dies mit dem Ziel, den WTCR im Rahmen unserer Roadmap für einen nachhaltigeren Motorsport noch umweltfreundlicher zu gestalten. Die Einführung von 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff war dabei von zentraler Bedeutung. Leider hat sich herausgestellt, dass zu 100 Prozent Kraftstoff besteht, noch nicht mit den in der TCR-Kategorie verwendeten Serienmotoren kompatibel ist, da er zu hohe Anforderungen an die mechanischen Komponenten stellt. Da immer mehr Sponsoren nicht mit einer Kategorie in Verbindung gebracht werden wollen, die keinen fossilfreien Kraftstoff verwendet, haben wir große Bedenken, dass sich dies negativ auf die Starterzahlen des WTCR in der nächsten Saison auswirken wird, die bereits durch die weltweite Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die schwachen Wirtschaftsaussichten beeinträchtigt wurden. Eine künftige einmalige jährliche Veranstaltung wird dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen."



Im April 2021 wurde in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Vereinbarung zwischen DSE (damals noch Eurosport Events) und der FIA zur Vermarktung des WTCR für die Saisons 2023, 2024 und 2025 verlängert wurde. Was hat sich geändert?

"Die Vereinbarung für die Jahre 2023, 2024 und 2025 war vom Ziehen einer Option abhängig. Wir haben uns entschieden, diese Option nicht wahrzunehmen und stattdessen an der Entwicklung eines neuen Formats zu arbeiten, das die bestmögliche Zukunft für den weltweit führenden Wettbewerb für Tourenwagen mit Verbrennungsmotor sicherstellen wird. Gemeinsam mit der WSC sind wir sehr optimistisch, dass das neue Format für die TCR-Kategorie sehr relevant sein wird und gleichzeitig den Automobilherstellern eine Plattform bietet, um ihre Kundenteams zu fördern und ihre Rennwagen von ihrer besten Seite zu zeigen. Wir werden weitere Einzelheiten bekannt geben, sobald die Vereinbarungen abgeschlossen sind."



Was passiert mit dem FIA ETCR?

"Es ändert sich nichts. 2023 wird der FIA ETCR als FIA-Weltcup für Tourenwagen in einem Multi-Event-Format weitergeführt und hat für DSE Priorität. Diese Elektroautos sind echte Rennbiester, die spannende Rennen liefern. Die Präsentation der Kategorie ist sehr modern und das Format wird von internationalen Top-Tourenwagenfahrern befürwortet. Bei der FIA ETCR geht es um echten Rennsport und Nachhaltigkeit - zwei wichtige Faktoren, um positiv in die Zukunft zu blicken."

