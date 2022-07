Discovery Sport Events, der Ausrichter des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) und des eTourenwagen-Weltcups (ETCR), möchte im Rahmen des Zolder Electrified, bei dem auch der ETCR an diesem Wochenende gastiert, auf die Racing-Pride-Bewegung aufmerksam machen.

Mit der Racing-Pride-Bewegung sollen alle LGBTQ+-Mitglieder aus den verschiedensten Bereichen des Motorsports aktiv gefördert und unterstützt werden. Ziel ist es, einen andauernden Wandel im Motorsport herbeizuführen, der alle Menschen miteinander vereint. Diese Zielsetzung stimmt mit der Grundidee des ETCR überein, der sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hat, die Motorsportindustrie zu erneuern.



Der ETCR-Veranstalter, Discovery Sports Event, unterstützt dabei Initiativen für lokale Gemeinschaften, eine nachhaltige weltweite Mobilität sowie für eine positive und integrative Zukunft des Motorsports und der Automobilindustrie. Diese Initiativen werden alle unter dem CSR-Programm #TransitionInMotion des ETCR zusammengefasst. Ein Programm, das auf den Zielsetzungen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen basiert, die 2015 zusammen mit dem Pariser Abkommen vereinbart wurden. Die Verringerung von benachteiligenden Verhalten wird im SDG 10 besonders hervorgehoben.



Während des Rennwochenendes in Belgien werden der Gründer der Racing-Pride-Bewegung, Richard Morris, und Fahrer-Botschafterin, Sarah Moore, zu Besuch sein. Sie wollen darauf aufmerksam machen, wie der Rennsport die LGBTQ+-Bewegung stärker integrieren kann.



Sowohl Morris als auch Moore werden in der TV-Übertragung des Rennwochenendes in Belgien zu sehen sein. Gleichzeitig werden alle sechs Fahrer des ETCR auf die LGBTQ+-Community und auf die Racing-Pride-Bewegung hinweisen.



Xavier Gavory, ETCR-Chef, sagte dazu: „Die Unterstützung dafür darf nicht im Juni enden. Deswegen freut sich der ETCR auf die Zusammenarbeit mit der Racing-Pride-Bewegung. Wir wollen die Integration der LGBTQ+-Bewegung in Zolder feiern. Außerdem sind wir stolz darauf, einen Mentalitätswandel im Motorsport herbeizuführen und somit die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Damit ist nicht nur die Reduzierung von Treibhausgasen gemeint, sondern wir wollen mit solchen Veranstaltungen auch zu einem positiven Wandel in der Gesellschaft beitragen. Mit der Unterstützung der Racing-Pride-Bewegung wollen wir einerseits der LGBTQ+-Bewegung eine Bühne in der Welt des Motorsports geben und andererseits ihre Mitglieder inspirieren, ihnen Selbstvertrauen geben und einen sicheren Ort schaffen, an dem sie sich ausdrücken können. “



Richard Morris, Mitbegründer der Racing-Pride-Bewegung sagte: „Die Racing-Pride Bewegung ist dem ETCR sehr dankbar für die Unterstützung und die Möglichkeit, der LGBTQ+-Gemeinschaft in Zolder eine Bühne zu geben. Der Motorsport bietet eine fantastische Plattform, um Menschen zusammenzubringen und die Entwicklung voranzutreiben. Durch die zukunftsweisende Ausrichtung des ETCR ist er für Racing Pride ein natürlicher Verbündeter. Wir alle versuchen, eine positive, inklusive Zukunft für den Motorsport und die Automobilindustrie einzuläuten.“

