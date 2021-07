Yann Ehrlacher kehrt an den Schauplatz der "stärksten Emotionen meines Lebens" zurück, wenn er an diesem Wochenende die WTCR-Rennen in Aragon bestreitet.

Ehrlacher, der am vergangenen Sonntag 25 Jahre alt wurde, gewann auf der spanischen Strecke im November letzten Jahres den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) in einem Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR.Nach seinem Sieg in Portugal im vergangenen Monat kehrt er mit nur zwölf Punkten Rückstand in der Meisterschaftswertung an diesen Ort zurück."Das ist die Strecke, auf der ich die stärksten Emotionen meines Lebens gefühlt habe. Ich freue mich definitiv darauf, dorthin zurückzukehren", sagt der Franzose. "Wir werden kämpfen und versuchen, uns besser zu qualifizieren als in Portugal. Das Ziel ist so viele Punkte wie möglich zu holen."