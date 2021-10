Für Yann Ehrlacher lautet der Schlüssel zur Verteidigung seines Titels im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) Konstanz. Er will der erste Fahrer werden, dem dieses Kunststück gelingt.

Ehrlacher geht als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader in die zweite Saisonhälfte. Allerdings beträgt der Vorsprung auf seinen Lynk-&-Co-Kollegen Santiago Urrutia gerade einmal zwei Punkte.



Kurz vor seiner ersten Ausfahrt auf das Autodrom Most, der Strecke, auf der das WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik ausgetragen wird, sagte Ehrlacher: „Most scheint eine gute Strecke für uns zu sein. Das Wichtigste ist weiterhin, beide Meisterschaften anzuführen. Allerdings ist es sehr eng und die Dinge können sich schnell verändern. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns darauf, konstant zu punkten.“

