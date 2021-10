Yann Ehrlacher trägt vor den Läufen neun und zehn des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) weiterhin die gelbe Kappe als der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader.

Der Fahrer aus dem Team Cyan Racing Lynk & Co kam mit zwei Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Santiago Urrutia in die Tschechische Republik.Dank des dritten Platzes im Qualifying erhielt er weitere drei Punkte, wodurch er nun insgesamt fünf Zähler vor dem Uruguayer Urrutia liegt. Auf seinem Lynk & Co 03 TCR wird weiterhin der gelbe Windschutzstreifen zu sehen sein, den ausschließlich der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader tragen darf.Die Startzeiten für die Läufe neun und zehn der WTCR-Saison 2021Start um 14:15 Uhr (13 Runden, 54,756 Kilometer)Start um 17:10 Uhr (15 Runden, 63,180 Kilometer)Alle Zeiten sind in der mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben. Änderungen vorbehalten. HIER klicken für den vollständigen Meisterschaftsstand HIER klicken, um die Rennen live zu verfolgen