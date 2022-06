Verfolgen Sie das erste Freie Training des Wochenendes des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Ungarn zusammen mit Zengő Motorsport.

Der ungarische Rennstall ist das jüngste Team des WTCR, das den Fans einen einzigartigen Zugang zum Rennen bietet, wenn es ab 09:15 Uhr im 1. Freien Training um den Heimsieg kämpft.



Die Fans, die das Rennen auf dem Eurosport Player, der Facebook-Seite und dem YouTube-Kanal des WTCR verfolgen, werden nicht nur alle wichtigen Ereignisse auf der Strecke verfolgen können, sondern auch von den Mitarbeitern von Zengő Motorsport erfahren, was mit den Autos des Teams passiert und welche Arbeiten durchgeführt werden, um sie schneller zu machen oder sie besser an das Streckenlayout und die aktuellen Bedingungen anzupassen. Außerdem erfahren, wer welche Aufgaben im Team übernimmt. Es werden vermehrt Funkgespräche zwischen den Fahrern von Zengő Motorsport und ihren Ingenieuren übertragen.



Máté Kerekes, Zengő Motorsport's Team Manager, sagte: "Wir werden natürlich auf der Strecke unser Bestes geben, aber wir werden auch üben, wie wir uns im Qualifying und in den Rennen verhalten sollen. Wir werden verschiedene Dinge mit beiden Autos ausprobieren, um zu versuchen, das Maximum aus unseren Autos herauszuholen, so wie wir es letztes Jahr im Qualifying mit Rob Huff gemacht haben. Und dann werden wir uns darauf konzentrieren, unseren Fans Unterhaltung zu bieten, damit eine gute Zeit auf der Strecke haben und uns anfeuern können."



Zengő Motorsport hat Huff, den Gewinner der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2012, in der vergangenen Saison in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición zur Poleposition beim Rennwochenende in Ungarn geführt. Dieser Moment bleibt für Kerekes und sein Team etwas Besonderes.



"Ich träume fast jede Nacht von dieser Poleposition und ich hoffe, dass wir wieder ganz vorne mitfahren können", sagte er.



Der ungarische Hoffnungsträger Dániel Nagy ist Huffs Teamkollege bei Zengő Motorsport in Budapest.

Ad

WTCR DER SAMSTAG IN UNGARN VOR EINER STUNDE

WTCR DAS ERSTE FREIE TRAINING IN UNGARN: BJÖRK VOR BERTHON VOR EINER STUNDE