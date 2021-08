Nachdem Mikel Azcona im Juli bereits einen zweiten Platz beim WTCR-Wochenende in Spanien und einen Sieg in der TCR-Italien-Serie gefeiert hat, fuhr der CUPRA-Pilot in der TCR Europa einen Doppelsieg auf der denkwürdigen Strecke von Spa-Francorchamps ein.

Dadurch baute er am vergangenen Samstag in Belgien seine Siegesserie aus und vergrößerte somit bei noch drei verbleibenden Rennwochenenden seinen Vorsprung in der TCR Europa auf 30 Punkte.







„Ich liebe diese Strecke, den Regen und die kniffligen Bedingungen“, sagte Azcona im Anschluss. „Ich bin sehr stolz auf CUPRA Racing und mein Volcano-Team. Doch wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen sicherstellen, dass wir, nachdem wir Zandvoort verpasst haben, kein weiteres Wochenende ohne Punkte beenden."







In Spa setzte sich der Spanier gegen zwei ehemalige WTCR-Fahrer durch. Nachdem er am Freitag in Rennen 1 Mehdi Bennani bezwungen hatte, erkämpfte er sich den Sieg am beim zweiten Rennen am Samstag gegen Mato Homola.







Für Mikel Azcona geht es mit den nächsten Läufen der PURE-ETCR weiter. Die vollelektrische Rennserie gastiert vom 6. bis 8. August in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die PURE-ETCR-Serie wird wie der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) vom Veranstalter Eurosport-Events ausgetragen.







Neben Azcona trat mit Tom Coronel ein weiterer WTCR-Fahrer in der TCR Europa an. Der Audi-Pilot aus dem Team Comtoyou Racing belegte in beiden Rennen den zehnten Platz.







Der WTCR wird vom 20. bis 22. August auf dem Hungaroring fortgesetzt.

