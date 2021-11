Auf den Schultern der italienischen Legende, Garbriele Tarquini, ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation, denn an diesem Wochenende gibt der Adria International Raceway sein Debüt im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR). Tarquini, der einen Hyundai Elantra N TCR für das Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse fährt, will beim vorletzten Rennwochenende in dieser Saison einen Heimsieg erringen.

„Ich träume davon, in meiner Heimat ein Rennen zu gewinnen. Es wäre unglaublich. Aber die Strecke ist sehr schwierig.“



Sie hatten die Gelegenheit, das erweiterte Layout des Adria International Circuit zu testen. Wie anspruchsvoll ist die Strecke?



„Sie ist sehr knifflig und mit den neuen Kurven 8 bis 12 auch etwas länger als zuvor. Aber das ist auch der aufregendste Teil der Strecke mit den ganzen schnellen Richtungswechseln und den Überhöhungen. Das Anbremsen auf die Kurven 1 und 4 wird sehr anspruchsvoll werden, weil man das Auto unter Volllast abbremsen muss. Ich rechne dort mit einigen Überholmanövern, denn man kann sich dort sehr schnell verbremsen. Die gleichen Probleme wird es auch in den Kurven 5 und 8 geben. Zusätzlich werden wir auf dieser Strecken Höchstgeschwindigkeiten von 220 km/ erreichen.“



Haben Sie schon die optimale Stelle zum Überholen gefunden?



„Dafür eignen sich die ersten beiden Kurven. Aber wie bereits gesagt, kann man sich in Kurve 8 leicht auf der Bremse verschätzen und die anderen zum Überholen einladen. Die ersten beiden Kurven muss man doppelt anbremsen. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Die schwierigste Stelle ist aber sicherlich Kurve 4. Dort kommt man mit der absoluten Höchstgeschwindigkeit an und muss komplett runterbremsen. Das erfordert eine andere Herangehensweise als auf einer normalen Stecke.“



Wie fühlt sich der Bereich zwischen den Kurven 9 bis 12 als Fahrer an?



„Es ist der breiteste Teil der Strecke, aber dort werden sicherlich Reifenstapel aufgestellt werden, weil man sonst einfach mit Vollgas durchfahren kann. Kurve 12 ist besonders wichtig, weil es danach auf eine kurze Gerade geht. Dennoch ist die gesamte Kurvenkombination nicht einfach zu meistern.“



Wie Zandvoort liegt auch der Adria International Raceway in der Nähe des Meeres. Wird das Auswirkungen haben, zum Beispiel in Bezug auf Wind und Sand, der auf die Strecke geweht wird?



„Dieser Teil Italiens ist nicht sehr bekannt für Wind, aber dafür für Nebel. Es ist der nördliche Teil der Adria, und da kann es am Morgen viel Nebel geben.“



Verschafft Ihnen die Tatsache, dass Sie auf der neuen Strecke getestet haben, einen Vorteil?



„Wir haben vor Saisonbeginn genau wie die Teams von Audi, Honda und Lynk & Co einen Tag lang auf der Strecke getestet. Es wird also wahrscheinlich kein Vorteil sein. Außerdem wurden Teile der Strecke in der Zwischenzeit neu asphaltiert. Auch die Randsteine und weitere kleine Streckendetails sind ganz anders [als bei unseren Tests]“



Wie sieht die Region in der Adria aus?



„Sie liegt in der Nähe des letzten Abschnittes des Po-Flusses, der der längste Fluss Italiens ist. Es ist insgesamt eine sehr natürliche Region mit vielen Vögeln und Tieren. Mein Zuhause liegt in der Nähe von Venedig und ist rund 300 km entfernt. Das Wochenende bietet also eine tolle Gelegenheit Venedig zu besuchen, denn der Adria International Circuit befindet sich ganz in der Nähe. Diese Stadt sollte jeder einmal im Leben gesehen.“



Wie schön ist es, wieder in Italien zu fahren?



„Italien ist meine Heimat und ich liebe sie. Es ist toll, hier wieder Rennen zu fahren. Obwohl es lange her ist, dass ich das letzte Mal in Italien angetreten bin, habe ich hier viele Fans. Ich erwarte einigen Druck von den Medien, weil wir in den letzten Jahren nicht in Italien gefahren und das bei der Bedeutung Italiens für den Motorsport – mit all der Geschichte, die dieses Land mit Ferrari aber auch mit dem Tourenwagensport hat. Dieses Land ist ein sehr wichtiger Teil des europäischen Motorsports. Jetzt da Kevin Ceccon nicht mehr Teil des WTCR ist, bin ich der einzige Italiener in der Saison. Der gesamte Druck liegt also bei mir, denn die Leute werden gute Resultate von mir erwarten.“



Was würde ein Sieg bei Ihrem Heimrennen im WTCR für Sie bedeuten?



„Ich träume davon, in meiner Heimat ein Rennen zu gewinnen. Es wäre unglaublich. Aber die Strecke ist sehr schwierig. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich mit SEAT in Imola und Monza gefahren bin und die Tribünen voller Zuschauer waren. Etwas ganz besonders war auch mein ETCC-Titel in Monza im Jahr 2003 mit Alfa Romeo. Der Erfolgsballast im Auto ist einer der Schlüsselfaktoren. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass wir auf dieser Strecke gewinnen können. Es wäre einfach toll die Leidenschaft und Emotionen der Fans zu spüren.“



Der Zeitplan für das Wochenende



Samstag, 6. November: 1. Freies Training:09.30 Uhr bis 10.15 Uhr;2. Freies Training:12:30 Uhr bis 13:00 Uhr;Qualifying Q1:15:30 Uhr bis 15:50 Uhr;Qualifying Q2:15:55 Uhr bis 16:05 Uhr;Qualifying Q3:Gegen. 16:10 Uhr bis 16:25 Uhr.Sonntag, 7. November: Rennen 1:Start um 10:15 Uhr (14 Runden, 52,430 Kilometer);Rennen 2:Start um 12:15 Uhr (17 Runden, 63,665 Kilometer)

