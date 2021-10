Obwohl Luca Engstler mit 21 Jahren der jüngste Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) ist, hat er seinen erfahreneren Konkurrenten etwas voraus. Er ist der Einzige, der auf dem Autodrom Most bereits ein Rennen in einem TCR-Auto bestritten hat.

Der Fahrer aus dem Team Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing fuhr 2018 im Rahmen der ADAC-TCR-Deutschland-Rennserie zwei Rennen auf dem Autodrom Most. Dennoch ist sich Engstler, der im WTCR einen Hyundai Elantra N TCR pilotiert, sicher, dass ihm seine Erfahrung keinen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschafft. Diese werden die Strecke im Freien Training am Freitag schnell erlernen.



Sie haben schon einmal ein Rennen auf dem Autodrom Most bestritten. Wie ist es, dort zu fahren?



„Die Strecke ist wirklich schön und liegt den TCR-Autos sehr gut. Auf der langen Gerade wird es Windschattenspiele und viele Überholmanöver geben. Es wird ein cooles Wochenende.“



Inwieweit können Ihnen Ihre Vorkenntnisse helfen?



„Ich denke nicht, dass meine Streckenkenntnis ein Vorteil sein wird, um ehrlich zu sein. Natürlich ist es gut zu wissen, wo man links und rechts abbiegen muss, aber die Fahrer im WTCR sind auf einem so hohen Niveau unterwegs, dass sie die Strecke innerhalb von vier Runden lernen werden. Wäre das Shootout um die Superpole am Freitagmorgen, würde ich wahrscheinlich weiter vorne landen, aber vor dem Qualifying finden die Trainings statt. Meine Erfahrung wird also keinen Unterschied ausmachen.“



Die Schikane in Kurve 1 sieht extrem eng aus. Wird es dort zu vielen Zweikämpfen kommen?



„Man muss in dieser Kurve als erstes die Tür schließen. Wenn man einen Fahrer im Rückspiegel hat, kann man sicher sein, dass es versuchen wird, in Kurve 1 anzugreifen. Man kann es vom Stil her mit der Strecke in Monza vergleichen. Ich erwarte dort eine Menge Zweikämpfe. “



Erwarten Sie, dass Sie konkurrenzfähig sein werden?



„Das ist schwer vorherzusagen, weil man nie weiß, wie schnell die anderen sein werden. Wir hatten bereits in Ungarn erwartet, stärker zu sein, aber letztendlich waren wir nicht so konkurrenzfähig. Aber ich mag die Strecke und das Auto ist fantastisch zu fahren. Wir müssen einfach abwarten.“



Wie haben Sie sich auf das Rennen vorbereitet?



„Ich hatte keine Zeit für einen Test. Meine Hauptvorbereitung wird daran bestehen, Video und Daten aus der TCR Deutschland von 2018 zu analysieren und mir das Rennen noch einmal anzusehen.“



Nachdem Sie im Juni auf der Nordschleife des Nürburgringes um den Sieg gekämpft und schließlich den zweiten Platz belegt haben, konnten Sie im weiteren Saisonverlauf nicht mehr an diese Leistung anknüpfen. Worauf liegt das Ihrer Meinung nach?



„Ich kann nur für mich sprechen, aber das Problem war das Qualifying. Wir haben einige Fehler gemacht und ich habe häufig keine saubere Runde zusammenbekommen. Unser Fokus liegt also auf dem Qualifying. Dort müssen wir den Rhythmus wiederfinden. Nach einem tollen Saisonstart wurde es dann immer schlechter. Aber ich hoffe, dass sich das Blatt wendet und wir an diesem Wochenende wieder stärker sein werden.“



Welches Fazit haben Sie nach dem Rennwochenende in Ungarn gezogen?



„Ich hatte einen kleinen Fehler in Q1, der zu 100 Prozent meine Schuld war. Sonst wäre ich in Q2 gekommen. Aber die Pace der anderen und die Art und Weise, wie sie in allen Sessions das Maximale herausholen können, ist einfach verrückt. Soweit sind wir noch nicht. Aber ich bin optimistisch, dass es in Most besser laufen wird. Ich muss mich darauf konzentrieren, alles unter einen Hut zu bekommen und einer der schnellsten Hyundai-Fahrer zu sein. Außerdem will ich meinen Teamkollegen Jean-Karl [Vernay] unterstützen.“



Wie schätzen Sie seine Titelchancen ein?



„Es ist klar, dass es nur einen Hyundai-Fahrer gibt, der um den Titel kämpfen kann. Dabei werde ich ihn so gut wie möglich unterstützen, damit er so viele Punkte wie möglich holen kann. So wie ich es bereits in Ungarn getan habe, als ich ihn durchgelassen habe. Auch wenn es nur einen oder zwei Punkte gebracht hat, müssen wir seine Punkteausbeute bis zum Ende hin maximieren, um sicherzustellen, dass er bis zum letzten Rennen um den Titel kämpfen kann.“



Sie treten in diesem Jahr sowohl im WTCR als auch in der ADAC-TCR-Deutschland-Rennserie an. Hat Ihnen das geholfen?



„Sicherlich, und die Ergebnisse in der TCR Deutschland machen mich sehr glücklich. Natürlich kann man das nicht mit dem WTCR vergleichen. Neben den Reifen und dem Auto, das ich fahre, ist auch das Format völlig anders. Das Niveau der Fahrer ist außerdem deutlich höher. Dennoch muss man auch die positiven Dinge betrachten. Ich bin in einem der stärksten Teams des WTCR. Natürlich ist man im zweiten Jahr auch nicht in jeder Runde so schnell wie die anderen. Aber ich gebe mein Bestes. Mir ist auch bewusst, dass ich mehr Punkte einfahren muss. Daran werden wir weiterhin arbeiten und ich bin mir sicher, dass ich bald auch im WTCR gute Resultate erzielen werde.“



Im Zuge des Most World Weekends werden nicht nur die Runden neun und zehn der diesjährigen WTCR-Saison ausgetragen, sondern auch das Finale der FIM Motorrad-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2021, welche von Discovery Sports Events veranstaltet wird. Am Samstag, dem 09. Oktober, wird das 6-Stunden-Rennen von Most bestritten. Die Trainings und das Qualifying des WTCR finden am Freitag, dem 08. Oktober, statt. Die beiden Rennen sind für Sonntag, den 10. Oktober, angesetzt. Das erste Rennen, in dem 13 Runden gefahren werden, beginnt um 14:15 Uhr. Das zweite Rennen mit 15 Runden folgt um 17:10 Uhr.

